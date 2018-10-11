Дачников в России ждут изменения в законодательстве

Фото: finance.rambler.ru

С 1 января 2019 года в России изменения, вступают в законную силу изменение, касающиеся дачников. Речь идет о строительстве дач и их оформлении.

Если учитывать изменения в Градостроительном кодексе, землю, на которой может быть построено здание, разделят на две категории – садовую и огородническую. Согласно закону, дачники могут воздвигать свои жилища лишь на садовых землях и никак не могут на огороднических. Если же возможность начать стройку имеется лишь на земле второй категории, дачник обязан обратиться в орган местного самоуправления, предоставив подробный план и проект будущего здания. Чиновники даже утруждаться не будут, чтобы направить положительный ответ, если их все устроит. Молчание в данном случае будет означать согласие.

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После завершения строительства местные органы самоуправления опять надо поставить в известность, что дом готов, передает ИА PrimaMedia.

Если же дом уже есть или процесс стройки идет к завершению и будет закончен до начала марта следующего года, тогда владелец дачи может его зарегистрировать согласно техническому плану или декларации.

Прописаться в дачах, которые расположены на садовых землях, владельцы также смогут с начала января 2019 года.

Кроме того, введено четкое понятие, какой дом должен находиться на садовых землях. Как показала практика, многие под прикрытием дач возводили многоэтажные коттеджи. Поэтому теперь можно строить дом не более трех этажей, и чтобы высота его не превышала 20 метров.