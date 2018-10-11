Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:38 1

Дачников в России ждут изменения в законодательстве

Дачников в России ждут изменения в законодательстве
Фото: finance.rambler.ru

С 1 января 2019 года в России изменения, вступают в законную силу изменение, касающиеся дачников. Речь идет о строительстве дач и их оформлении.

Если учитывать изменения в Градостроительном кодексе, землю, на которой может быть построено здание, разделят на две категории – садовую и огородническую. Согласно закону, дачники могут воздвигать свои жилища лишь на садовых землях и никак не могут на огороднических. Если же возможность начать стройку имеется лишь на земле второй категории, дачник обязан обратиться в орган местного самоуправления, предоставив подробный план и проект будущего здания. Чиновники даже утруждаться не будут, чтобы направить положительный ответ, если их все устроит. Молчание в данном случае будет означать согласие.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

После завершения строительства местные органы самоуправления опять надо поставить в известность, что дом готов, передает ИА PrimaMedia.

Если же дом уже есть или процесс стройки идет к завершению и будет закончен до начала марта следующего года, тогда владелец дачи может его зарегистрировать согласно техническому плану или декларации.

Прописаться в дачах, которые расположены на садовых землях, владельцы также смогут с начала января 2019 года.

Кроме того, введено четкое понятие, какой дом должен находиться на садовых землях. Как показала практика, многие под прикрытием дач возводили многоэтажные коттеджи. Поэтому теперь можно строить дом не более трех этажей, и чтобы высота его не превышала 20 метров.

Просмотров всего: 831

#закон


Происшествия

Судебные приставы арестовали кассу владельца благовещенской гостиницы
Происшествия

Благовещенский бизнесмен задолжал государству более 15 миллионов рублей
Общество 3

Амурчанам-должникам за ЖКУ приостановят выплаты областных льгот
Происшествия

Амурчанина осудили за кражу в монастыре
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    31 минута назад

    К Дальнему Востоку это отношения не имеет. Никогда не видела многоэтажек на садовых участках. Это вопросы к олигархам, что строят свои дома в заповедных зонах... и ничего, все молчат.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь