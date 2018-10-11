Гороскоп на 11 октября: Скорпионы проведут время с любимым, Стрельцы поддадутся соблазнам

Восход Солнца: 06:45

Заход Солнца: 17:47

Солнце в Весах.

Овен. Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей во все последующие дни. Кроме заключения договоров до середины месяца вероятны также тайные переговоры.

Телец. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели.

Близнецы. День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы на ближайший день удастся реализовать.

Рак. Звезды советуют налаживать дружеские и коммерческие связи. Если среди друзей есть тот, кто хорошо разбирается в бизнесе и рекламных продажах, то обратитесь к нему за советом.

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Лев. Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви.

Дева. Вероятно, что принципиальным, целеустремленным представителям этого знака вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года.

Весы. В это время вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки.

Скорпион. В ближайшее время все вам будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему.

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Стрелец. Опасный день, когда представители этого знака Зодиака могут стать податливыми, порочными, поддающимися любым соблазнам.

Козерог. Возможны частые поездки за покупками, расходы на интеллектуальные занятия, приобретение средств связи. Сделайте свое существование более комфортным.

Водолей. Ничто не должно испортить вам настроение. Вы даже на многие проблемы посмотрите более оптимистично.

Рыбы. Звезды советуют не подписывать бумаг и документов без предварительной проверки. Последствия такой опрометчивости могут быть серьезные.

Астролог: Вальдемар Небоходцев