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10 октября 2018, 23:05 1

Прокурором Приморья может стать работавший в Амурской области Николай Пилипчук

Прокурор Якутии Николай Пилипчук может стать прокурором Приморского края. Генпрокурор России Юрий Чайка внес его кандидатуру на рассмотрение законодательного собрания региона, сообщает информагентство SakhaNews.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко знает Пилипчука по работе в Амурской области с 2009 по 2015 год.

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Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). После окончания Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры родного города, прокурором Комсомольского района Хабаровского края, заместителем и первым заместителем прокурора Хабаровского края. С февраля 2009 года — прокурор Амурской области. С 7 июля 2016 года — прокурор Якутии.

Как сообщалось ранее, избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона недействительными. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, до этого последовательно возглавлявший три российских региона. Кожемяко предложил перенести столицу округа из Хабаровска во Владивосток и выбирать мэра этого города прямым голосованием.

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Комментарии
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  • Edvard Grieg

    Edvard Grieg
    45 секунд назад

    Его уже назначили прокурором Приморского края. В поддержку КОНа. Чтобы поприжали народец и не дали состояться народным выборам губернатора. Уже других ресурсов не осталось. Теперь слово за избирателями. Нам в этом отношении очень повезло, и козленок и конь ушли, Орлов нормальный, за него и без Кремля стоило голосовать.

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