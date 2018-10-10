Прокурором Приморья может стать работавший в Амурской области Николай Пилипчук

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко знает Пилипчука по работе в Амурской области с 2009 по 2015 год.

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Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). После окончания Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры родного города, прокурором Комсомольского района Хабаровского края, заместителем и первым заместителем прокурора Хабаровского края. С февраля 2009 года — прокурор Амурской области. С 7 июля 2016 года — прокурор Якутии.

Как сообщалось ранее, избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона недействительными. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, до этого последовательно возглавлявший три российских региона. Кожемяко предложил перенести столицу округа из Хабаровска во Владивосток и выбирать мэра этого города прямым голосованием.