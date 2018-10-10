В день обрушения моста в Приамурье аналогичное ЧП случилось в Мордовии

Как пишет Российская газета, ЧП произошло сегодня около 13 часов 25 минут. Магистраль связывала райцентр Дубенки с селом Ардатово.

По данным ведомства, 15-метровый железобетонный двухполосный мост рухнул после проезда большегрузного автомобиля, вес которого превышал допустимую норму. Теперь из райцентра до села транспорту придется добираться по объездному пути протяженностью около 15 километров.

На месте происшествия работали спасатели и дорожные службы.