В день обрушения моста в Приамурье аналогичное ЧП случилось в Мордовии
В Дубенском районе Мордовии обрушился автомобильный мост. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Это случилось 9 октября, в тот же день, когда произошло обрушение моста в Амурской области.
Как пишет Российская газета, ЧП произошло сегодня около 13 часов 25 минут. Магистраль связывала райцентр Дубенки с селом Ардатово.
По данным ведомства, 15-метровый железобетонный двухполосный мост рухнул после проезда большегрузного автомобиля, вес которого превышал допустимую норму. Теперь из райцентра до села транспорту придется добираться по объездному пути протяженностью около 15 километров.
На месте происшествия работали спасатели и дорожные службы.
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