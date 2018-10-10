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10октября
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сегодня, 20:42 7

Россияне смогут устанавливать индивидуальные счетчики тепла

Россияне смогут устанавливать индивидуальные счетчики тепла
Фото: 31tv.ru

Минстрой предложил устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики тепла. Об этом сообщили в ведомстве «Российской газете». Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство Российской Федерации для его дальнейшего утверждения.

Сейчас устанавливать счетчики на тепло тоже можно, но рассчитывать платежи по ним разрешено только в том случае, если все жилые помещения в доме оборудованы счетчиками на тепло.

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Проект постановления, разработанный Минстроем России, предусматривает возможность делать это даже в тех случаях, если не все квартиры в доме оборудованы приборами учета. При этом конкретный порог по количеству таких помещений не установлен.

С принятием изменений можно снизить плату за отопление тех помещений, которые ранее перешли на индивидуальное отопление. Собственники таких помещений смогут платить только за тепло, которое пошло на обогрев мест общего пользования и всего дома в целом.

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Комментарии
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  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    эти Ваши Россияне и сейчас их могут устанавливать.

    Заголовок некорректен.

  • Tandem

    Tandem
    1 час назад

    Установят и будут через ОДН ещё и за тепло в добавок к электричеству за того парня платить.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Сначала смогут, потом будут обязаны.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    За ОДН и сейчас все платят. По нормативу. И что? Мне насрать сколько там тепла в подвале у управляйки или у того парня уйдет - выше норматива не начислят.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    1 час назад

    Мякотка в том, что отдельного ввода тепла в квартиры нет, счетчик придётся тулить на каждую батарею. А их минимум три (в однушке). Ротенберг с его платоном льёт крокодильи слёзы. Хотя может ему и отдадут калым))

  • Злодей

    Злодей
    1 час назад

    ну, если позволят с визуальныс считыватнием показаний такие счётчики сдавать в эксплуатацию, то повезло (1000-1500руб/на 1 радиатор), а вот если скажут- нефиг баловаться, устанавливайте с дистанционной передачей ... тогда увы...

  • Злодей

    Злодей
    1 час назад

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