Россияне смогут устанавливать индивидуальные счетчики тепла

Фото: 31tv.ru

Сейчас устанавливать счетчики на тепло тоже можно, но рассчитывать платежи по ним разрешено только в том случае, если все жилые помещения в доме оборудованы счетчиками на тепло.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Проект постановления, разработанный Минстроем России, предусматривает возможность делать это даже в тех случаях, если не все квартиры в доме оборудованы приборами учета. При этом конкретный порог по количеству таких помещений не установлен.

С принятием изменений можно снизить плату за отопление тех помещений, которые ранее перешли на индивидуальное отопление. Собственники таких помещений смогут платить только за тепло, которое пошло на обогрев мест общего пользования и всего дома в целом.