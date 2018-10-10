Россияне смогут устанавливать индивидуальные счетчики тепла
Минстрой предложил устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики тепла. Об этом сообщили в ведомстве «Российской газете». Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство Российской Федерации для его дальнейшего утверждения.
Сейчас устанавливать счетчики на тепло тоже можно, но рассчитывать платежи по ним разрешено только в том случае, если все жилые помещения в доме оборудованы счетчиками на тепло.
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Проект постановления, разработанный Минстроем России, предусматривает возможность делать это даже в тех случаях, если не все квартиры в доме оборудованы приборами учета. При этом конкретный порог по количеству таких помещений не установлен.
С принятием изменений можно снизить плату за отопление тех помещений, которые ранее перешли на индивидуальное отопление. Собственники таких помещений смогут платить только за тепло, которое пошло на обогрев мест общего пользования и всего дома в целом.
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