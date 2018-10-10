В Амурской области увеличилась смертность от болезней системы кровообращения

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Эксперты ОНФ и фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» изучили демографические сведения Росстата за январь-июль 2018 года и сравнили их с цифрами за такой же период прошлого года. На основе анализа были составлены рейтинги регионов по динамике смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

Анализ показал, что за этот период в 39 регионах показатели смертности на 100 тысяч человек от болезней системы кровообращения снизились. И в топ-10 субъектов, которые отличились положительной динамикой, вошли Тверская область (19 %), Карачаево-Черкесская Республика (18 %), Ивановская область (18 %), Чеченская Республика (18 %), Калужская область (16 %), Республика Крым (14,6 %), Тульская область (13,9 %), Калининградская область (1 2%), Ставропольский край (11 %), Ямало-Hенецкий автономный округ (9 %).

В то же время смертность от новообразований снизилась в 26 субъектах РФ. Лучшую динамику показали, в частности, Республика Калмыкия (19,9 %), Карачаево-Черкесская Республика (12,9 %), Волгоградская область (9 %), Ленинградская область (7,9 %), Республика Хакасия (7,8 %), Магаданская область (7,6 %), Республика Коми и Курская область (по 7 %), Кабардино-Балкарская Республика (7 %), Алтайский край (5,7 %). Особняком стоит Иркутская область – здесь ситуация по смертности от этого вида заболеваний не изменилась.

Десятка регионов с худшей динамикой смертности от болезней системы кровообращения выглядит следующим образом: Амурская область (рост смертности составил 25,4 %), Красноярский край (24,4 %), Чукотский автономный округ (8,8 %), Воронежская область (8,5 %), Оренбургская область (8 %), Республика Тыва (8 %), Республика Саха (Якутия) (7,75 %), Забайкальский край (7 %), Москва (6,8 %), Самарская область (6,7 %).

В десятку субъектов, где рост смертности от новообразований на 100 тысяч населения оказался самым заметным, попали Чукотский автономный округ (53 %), Красноярский край (41,6 %), Hенецкий автономный округ (21,3 %), Республика Северная Осетия – Алания (16,1 %), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (14 %), Ямало-Hенецкий автономный округ (13 %), Мурманская область (12,8 %), Забайкальский край (12,6 %), Курганская область (11,3 %), Московская область (11,2 %).

Всего же смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч человек выросла в 46 регионах, а от новообразований, в том числе злокачественных – в 58 регионах.

«Наши эксперты настоятельно рекомендуют профильным органам власти на местах, а также руководителям регионов учесть в своей работе результаты исследования и предпринять необходимые меры для исправления ситуации. Следует со всей серьезностью отнестись к выполнению задач, которые поставил наш президент. Мы надеемся, что до конца года отдельным регионам удастся исправить ситуацию. А всех граждан страны мы призываем внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью, не откладывать на потом прохождение диспансеризации и профилактические осмотры», – прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Президент страны и лидер ОНФ Владимир Путин в новом майском указе поручил снизить к 2024 году смертность от болезней системы кровообращения – до 450 случаев на 100 тысяч человек населения, а смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев также на 100 тысяч населения.