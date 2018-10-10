Благовещенские дизайнеры предложили бесплатно разработать проект для ЗАГСа

Благовещенские дизайнеры готовы бесплатно разработать новое оформление зала бракосочетания в городском ЗАГСе. По их мнению, в помещении должна быть уютная и в то же время праздничная обстановка. Эту атмосферу хорошо создают нежные оттенки, поэтому лучший вариант – кремовый и молочный цвета.

Со своими идеями дизайнеры хотят обратиться в ЗАГС. Начальник управления Наталья Томилова еще при встрече с журналистами отметила, что готова выслушать предложения горожан.

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Обсуждение оформления зала бракосочетания началось в интернете после известия о том, что стены там окрасили в зеленый цвет.

«Наш зал торжественной регистрации меняет третий раз свой облик. Был он и оранжевым, и сиреневым, и желтым, и коричневым. В этот раз мы тоже решили сделать его под старину», – рассказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

Ремонта в зале бракосочетания не было несколько лет. Но свежеокрашенные зеленые стены встревожили некоторых амурчан. Благовещенские фотографы и обычные граждане раскритиковали такой дизайн.

Но в ЗАГСе поспешили успокоить – это не окончательный вид. Ярко-зеленые участки стен оклеили обоями, скоро их будут обрамлять золотистые рейки. А зал регистрации выкрасят тремя цветами – салатовым, бежевым и белым. На потолке появится новая стеклянная люстра. Этот дизайн, как и все предыдущие, сотрудника ЗАГСа разработали сами. В разные годы зал регистрации был сиреневым, розовым. До ремонта – желтым с голубыми и розовыми вставками.

«У нас аппликация, которая очень хорошо сочетается со стульями и со столом. Это будет красивое дополнение. Здесь еще будут наклеены реечки золотые, получится очень и очень достойно. Что касается нашумевшего зеленого цвета, то он, конечно, не зеленый, он салатный, красивый приятный цвет», – отметила Наталья Томилова.

Еще в планах убрать витраж, который все 25 лет, что ЗАГС находится в этом здании, встречал молодоженов. Стеклянная мозаика в трещинах. Вместо нее здесь установят резное матовое стекло.

Перемены грядут и в зимнем саду. Его покрасят в те же оттенки, что и зал регистраций. А цветочную конструкцию, которая стояла в углу и служила фотозоной для новобрачных, заменят на новый элемент декора. Какой именно, пока думают.

Также у здания ЗАГСа появились новые перила. Чтобы Дворец бракосочетания выглядел действительно по-царски, их выполнили в стиле 19 века. Перила – под стать узорам на парадной двери. А скоро золотой орнамент засияет на колоннах.

«У нас 22 ЗАГСа. Мы всегда сами выступали экспертами по интерьеру и всегда все были довольны. Я считаю, что тот резонанс, который получился с зеленым светом, ну, наверное, немножко мы неправильно информацию подали. Гостей нашего города и жителей нашего города встретит красивый зал, и он обязательно им понравится», – добавила Наталья Томилова.

Ремонт в ЗАГСе решили сделать из-за порыва труб, который случился этой весной. Горячая вода кое-где разрушила покрытия стен, пар испортил навесные потолки. Весь ремонт обошелся ЗАГСу в миллион рублей – деньги выделили из федерального бюджета. Закончить работы планируют через месяц. Регистрации пока проходят в тронном зале. Оценить изменившийся зал регистраций горожане смогут примерно через десять дней.