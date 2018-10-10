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10октября
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сегодня, 19:05 2

Амурчанам-должникам за ЖКУ приостановят выплаты областных льгот

Амурчанам-должникам за ЖКУ приостановят выплаты областных льгот

В правительстве Амурской области прошло заседание общественного совета при министерстве социальной защиты региона. В нем принял участие и глава Приамурья Василий Орлов. Основной вопрос касался предоставления мер соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Было отмечено, что ежемесячная социальная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг является наиболее востребованной среди льготников мерой социальной поддержки.

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Всех граждан, получающих эту выплату, можно условно разделить на две группы. Это лица, которым выплата предусмотрена федеральным законодательством (инвалиды, участники Отечественной войны, чернобыльцы и так далее), и граждане, получающие ее в соответствии с областным законодательством (ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица, многодетные семьи и так далее).

Выплата для федеральных льготников носит компенсационный характер, поэтому расчет выплаты производится по имеющимся в распоряжении управления социальной защиты населения сведениям о фактических расходах на оплату коммунальных услуг. В случае если гражданин имеет задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение двух месяцев подряд, выплата прекращается.

Льготникам же областного уровня выплата рассчитывается по нормативам потребления коммунальных услуг и выплачивается независимо от наличия у получателей задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом, по сведениям ресурсоснабжающих организаций, около 6 % (4 154 человека) областных льготников имеют задолженность по оплате коммунальных услуг, то есть используют полученные льготы не по назначению. Такая разница вызывает недоумение у федеральных льготников.

На заседании совета прозвучало предложение внести корректировки в законодательство с тем, чтобы оно позволило приостанавливать выплаты областных льгот гражданам, имеющим задолженность за коммунальные услуги более двух месяцев. С этой инициативой согласились как члены общественного совета, так и руководство минсоцзащиты региона и министерства ЖКХ области.

«Это решение поспособствует улучшению платежной дисциплины в регионе», – отметил замминистра ЖКХ области Алексей Тарасов.

С решением также согласился губернатор Амурской области: «Я считаю, что это вполне справедливо, ведь выплата целевая. Важно учесть, чтобы выплаты не прекращались должникам, которые решили погасить задолженность и заключили соответствующее соглашение с ресурсоснабжающей организацией».

Василий Орлов отметил, что прошедшее мероприятие – наиболее продуктивное заседание общественного совета среди всех министерств и поблагодарил участников за работу.

«До конца года я прошу провести еще одно заседание, посвященное вопросам обеспечения необходимой инфраструктуры для инвалидов. Необходимо поговорить об обустройстве социальных и иных объектов, о нормах при их строительстве, о модернизации лагеря "Бардагон". Конечно, присутствовать на заседании должны представители всех наших организаций инвалидов», – отметил губернатор.

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#ЖКХ #закон


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Комментарии
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  • Tandem

    Tandem
    1 час назад

    Выплаты льгот этих, за людей имеющих право на монетизации, надо напрямую платить предприятиям оказывающим эти услуги. И рисков образования задолженности не будет!

  • дикаядикость

    дикаядикость
    16 минут назад

    При наличии уважительных причин возникновения

    задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в

    предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано - определение ВС РФ http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1686438

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