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10октября
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В Благовещенске уволилась врач, отказавшая в помощи пациентке с пневмонией

В Благовещенске уволилась врач, отказавшая в помощи пациентке с пневмонией

В Благовещенской горбольнице уволилась врач-терапевт, которая не стала оказывать медицинскую помощь пациентке с двусторонней пневмонией. Выяснилось также, что нарекания на ее поведение по отношению к пациентам возникали неоднократно. Еще один врач получил выговор. А невольная участница этого конфликта идет на поправку.

В городской клинической больнице озвучили результаты служебного расследования после резонансного случая – отказа в помощи пациентке с воспалением легких. Сообщается, что по результатам проверки дисциплинарное взыскание вынесли всем участникам конфликта. А с врачом-терапевтом приемного отделения расторгли трудовой контракт по ее инициативе.

«Свидетель этих событий, врач-кардиолог, которая не имела отношений к этому профилю, она тоже была сурово наказана – ей вынесен выговор. Мы уже приносили и снова приносим извинения Елене Викторовне и, конечно, считаем такую ситуацию недопустимой. Эта ситуация проговаривается ежедневно на наших утренних конференциях, проговаривается ежедневно на утренних пятиминутках в каждой ординаторской каждого нашего профильного отделения. И, естественно, очень переживаем за ту ситуацию, которая случилась в стенах нашего учреждения. Конечно, понимаем, что тяжело иногда бывает работать, потому что 7 дней в неделю, 24 часа в сутки терапевтический приемник работает в экстренном режиме. Это, конечно, бывает тяжело, но это не дает нам никаких скидок никакого снисхождения. То есть мы должны всегда в безотлагательном порядке оказывать медицинскую помощь», – прокомментировала случившееся Елена Анюшкина, зам главного врача по клинико-экспертной работе Благовещенской городской больницы.

Уволившаяся врач-терапевт приемного отделения имеет 12-летний медицинский стаж. Выяснилось, что уже не в первый раз она неэтично вела себя по отношению к пациентам и даже не раз писала заявление об увольнении, но потом возвращалась туда, и ее принимали на работу.

Как сообщало Амур.инфо, в конце сентября в городскую больницу с температурой обратилась благовещенка Елена, которой, по информации регионального минздрава, отказали в предоставлении экстренной медицинской помощи. Позднее девушке диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Комиссия по проведению служебного расследования пришла к таким выводам – не было неоказания медицинской помощи, а имело место грубое нарушение профессиональной этики, которое как раз привело к тому, что человек просто отказался заводить историю болезни в силу предшествующих обстоятельств. Не было бейджиков, хотя в трудовом договоре это все прописано. Такая вот у нас была ночная смена. Мы помощь оказываем круглосуточно, в безотлагательном порядке, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть любой пациент, по какому бы каналу он ни поступил – самообращение или это скорая медицинская помощь, или направление из частного медицинского центра, или направление из поликлиники – он должен быть безотлагательно принят, осмотрен, на каждого должна быть заведена медицинская карта. Обследован в соответствии со своим профилем и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. ,И если нуждается в госпитализации, он должен быть экстренно госпитализирован. Если не нуждается в госпитализации, ему должно быть оформлено медицинское заключение с четким определением плана дальнейших лечебных мероприятий. Четко указаны дозы препарата, курс лечения этими препаратами и даны дальнейшие рекомендации по его нетрудоспособности. Что мы и стараемся выполнять безотлагательно. Это наша обязанность», – пояснила Елена Анюшкина.

Вскоре после конфликта девушку все-таки госпитализировали в отделение пульмонологии. С 1 октября она проходит лечение в стационаре. Она идет на поправку, и, возможно, на следующей неделе ее выпишут домой. Перед пациенткой извинились как в медицинском упреждении, так и в региональном минздраве. Ведомство проводит свою проверку. В ситуации также разбираются следователи.

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#здоровье #происшествия


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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    35 минут назад

    А фамилию врача? Чтобы в частной клинике не попасть к ней

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    30 минут назад

    Вообще это бич нашего времени - безраличие, данный врач явно не работала 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Пинка дали - забыли, пусть не заблудится....тем более врач терапевт, врач не о чём....не имеющий конкретной специализации! Всего доброго!

  • ФИО

    ФИО
    28 минут назад

    Медработник, который откровенно пренебрежителен к пациентам и видит в них лишь источник дохода, должен уходить из профессии, а лучше изначально не приближаться к медуниверситетам. Кстати, это плоды тех методов обучения, которые существуют в профильных вузах. Там учат латынь , строение человека, но забывают об очень важном моменте – этике общения с людьми, которые нуждаются в помощи, а значит зависят от врачей и медсестер. Эта зависимость не должна порождать высокомерие, что сплошь и рядом. Одна врач из эпохи СССР как-то сказала по ТВ, что она относится к пациентам как к детям – они могут капризничать, спорить, обижаться, но они нуждаются в заботе. Врач, если ты это читаешь, запомни эти слова.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    26 минут назад

    Ужас, половина врачей какие-то пофигисты, страшно ходить в поликлиники... Народ все больше и больше просто уже не доверяет и боится врачей, все больше и больше людей занимаются самолечением... Здравоохренение какое-то...((( SOS-SOS !!!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    8 минут назад

    Попадая в больницу, в том числе ту, про которую идёт речь, преследует мысль, выйдешь или вынесут?! Не медицина-поле боя за свою жизнь. Некоторые врачи и мед. персонал кстати, очень даже ответственно подходят к своим обязанностям.

  • Буцефал

    Буцефал
    2 минуты назад

    Алёна Валентиновна

    Вообще это бич нашего времени - безраличие, данный врач явно не работала 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Пинка дали - забыли, пусть не заблудится....тем более врач терапевт, врач не о чём....не имеющий конкретной специализации! Всего доброго!



    Умозаключение твоё не о чём, скоро будут вас лечить приезжие врачи с азиатской внешностью,вот запоёте про медицину, да поздно будет.

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