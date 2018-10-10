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10октября
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Военная техника на гусеничном ходу повредила новую дорогу в село Низинное

Военная техника на гусеничном ходу повредила новую дорогу в село Низинное

Капитальный ремонт дорожной сети Белогорска близится к завершению. На прошлой неделе завершена укладка асфальтобетонного покрытия на участке автодороги Белогорск – Низинное (входит в состав городского округа Белогорск). Подрядчику осталось выполнить отсыпку обочин и установить дорожные столбики.

«Накануне поступило сообщение от неравнодушных жителей города о том, что участок только что отремонтированной дороги поврежден танками, – пояснил специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – На месте выяснилось, что испорчена часть дорожного полотна после прохождения колонны военной техники на гусеничном ходу».

Создана специальная комиссия, в состав которой включены специалисты управления ЖКХ, ГИБДД и представители 35-й Армии. 11 октября участок дороги, ведущей в село, будет обследован комиссионно.

«Дорога в Низинное не единственная, которая разрушается военной техникой, – добавил Виталий Горбунцов. – Участок Никольского шоссе в районе Автобата, который к слову, капитально отремонтировали в 2017 году, регулярно разбивается. Стоит отметить, что еще в прошлом году в адрес военных направлялось обращение с просьбой ограничить движение техники на гусеничном ходу через асфальт, при необходимости использовать тралы. К сожалению, оно осталось не услышанным».

В управлении ЖКХ пояснили, что в текущем году Белогорск досрочно завершил ремонт единственной автодороги, соединяющей Белогорск и село Низинное. Дорожники отремонтировали чуть более 2 километров дороги, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги в Низинное в почти четыре километра осуществлялся в несколько этапов. Планировалось, что пройдет он в течение четырех лет по одному километру в год. В 2016 году в порядок привели более километра дорожного полотна, площадью более 8 тысяч кв. метров. Восстанавливать дорогу специалисты начали из населенного пункта по направлению к городу. На втором этапе в 2017 году отремонтировали еще километр дороги. В сезоне 2018 года главой принято решение доделать участок дороги в полном объеме.

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#администрация Белогорска


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