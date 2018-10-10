«КинАмурчик» – в Благовещенске проходит первый фестиваль детского кино

В Благовещенске пройдет первый открытый дальневосточный фестиваль детских любительских фильмов «КинАмурчик». Итоги его будут подведены на фестивале «Детство на Амуре». В конкурсе участвуют мультфильмы, клипы, короткометражки, веб-сериалы, телесюжеты, снятые для детей.

В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте от 8 до 50 лет. Все они будут поделены на две возрастные группы.

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В возрасте от 8 до 16 лет конкурс проводится в четырех номинациях: мультфильм; музыкальный клип (до 4 минут), видеоблог (до 5 минут), видеоанекдот (юмористический ролик до 5 минут). В возрасте от 17 до 50 лет уже пять номинаций: игровой короткометражный фильм (до 10 минут), игровой короткометражный фильм (до 20 минут), игровой короткометражный фильм (более 20 минут), детский веб-сериал (длительность серии 5-7 минут), телесюжет (телевизионный ролик с участием детей-ведущих).

Конкурсные работы уже прошли первый этап отбора. Конкурсное жюри из Благовещенска оценивало фильмы, клипы, ролики по пятибалльной системе. Учитывались оригинальность идеи, целостность формы и содержания, актуальность затронутых проблем, сложность исполнения и другие параметры.

Отобранные работы теперь попадут в руки «звездного» жюри V международного фестиваля «Детство на Амуре». Они определят победителя в каждой номинации, а кроме того, вручат награды исполнителям лучших мужской и женской ролей. Церемония награждения состоится 18 октября в малом зале ОКЦ.

«Наконец-то у нас в городе Благовещенске появился такой вид творчества, именно детского творчества. В целом работы различного уровня. Это первый конкурс, поэтому это своеобразная школа повышения мастерства. Я считаю, что все дети достойны только похвал, и чтобы не отбить желание и охоту, жюри придется постараться и так преподнести результаты своей деятельности, чтобы это действо стало только началом, стартом для других», - сказала начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько.

«Более 90 заявок поступило, я даже испугался такой цифры, пришлось все осматривать, каталогизировать. Я переживал за жюри, я как представил, сколько им все это смотреть и еще обсуждать», - президент областной общественной организации «АмрКиноСоюз» Владимир Розанов.