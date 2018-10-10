Амурских диабетиков обеспечат льготным инсулином

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В Амурскую область через несколько дней поступит препарат для детей, страдающих диабетом. Проблема нехватки препарата «Новорапид» возникла летом. Аукцион на поставку препарата, проводимый в июле, не состоялся – не было ни одной заявки.

В среду, 10 октября, заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова встретилась с родителями детей, страдающих сахарным диабетом. Они поговорили о причинах сбоя в поставках инсулина для льготников и мерах, которые принимаются для обеспечения дальнейшей бесперебойной реализации льготных рецептов на препараты инсулинового ряда. А также обсудили все аспекты проблемы, включая специфику применения тех или иных инсулинов в конкретных случаях. По данным регионального минздрава, стороны достигли взаимопонимания.

Всего в Амурской области на наблюдении находятся 235 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, 207 из которых получают «Новорапид». Годовая потребность в этом препарате для детского населения составляет 2 500 упаковок. Общая потребность взрослого населения в «Новорапиде» – 11 897 упаковок. Из них 5 785 предоставляются по федеральной льготе, 6 112 – по региональной льготе.

В 2018 году «Новорапид» закупался четыре раза. По федеральной льготе 1 января 2018 года приобрели 3 000 упаковок на сумму 5 080 530 рублей, 15 марта – 550 упаковок на сумму 1 022 656,8 рубля. По региональной льготе 9 января купили 2 450 упаковок на сумму 4 330 546 рублей; 18 июня – еще 600 упаковок на сумму 1 162 110 рублей.

Размещены аукционы по региональной льготе на 3 100 упаковок на сумму 5 473 050 рублей, по федеральной льготе состоялся аукцион в количестве 1 200 упаковок на сумму 2 330 460 рублей. Ориентировочный срок поставки – 22 октября текущего года.

Таким образом, обеспечение по федеральной льготе составило 4 750 упаковок (82 % от общей потребности), по региональной льготе – 6 150 упаковок (101 % от общей потребности).

17 сентября в лечебные организации Амурской области распределен инсулин «Новорапид» из расчета одна упаковка на каждого ребенка, что составляет потребность на один месяц. По информации главного эндокринолога Амурской области, для помповой инсулинотерапии подходят разные формы выпуска «Новорапида» (флекспен, пенфилл) без нарушения герметичности упаковки.

«Мы понимаем, насколько это важный вопрос для детей с диагнозом "диабет", и насколько он волнителен для их родителей. 23 августа Законодательным собранием Амурской области было выделено дополнительно 50 миллионов рублей по региональной льготе. Размещены аукционы на закупку инсулиновых препаратов, в том числе "Новорапида". Сейчас благодаря образовавшейся экономии по федеральной льготе на сумму 934 126,05 рублей проводятся мероприятия по дополнительной закупке препарата "Новорапида" в количестве 490 упаковок. В итоге инсулин будет закуплен в достаточном количестве для обеспечения льготного населения Амурской области до конца 2018 года», – сообщил начальник отдела регулирования мер социальной поддержки в сфере лекарственного обеспечения Александр Патраков.