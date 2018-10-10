Амурская библиотека мумифицировалась, считает доцент Московского института культуры

В Благовещенске побывал доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек Московского государственного института культуры, автор манифеста библиотек цифровой эпохи Вадим Степанов. В двух публикациях он раскритиковал работу Амурской областной библиотеки.

Для библиотекарей Благовещенска и районов области Степанов провел обучающий семинар. Также он посетил областную библиотеку и сфотографировал пустые залы.

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Свое мнение о библиотечной системе Амурской области ученый описал в своем аккаунте Facebook.

«Так получилось, что нигде в России противоречия в библиотечной сфере не выглядят так ярко и наглядно, как в Амурской области. В ней существуют две полярные по сути своей библиотеки – одна их худших в стране областных научных и одна из лучших российских городских общедоступных библиотек», – пишет Степанов.

В областную библиотеку Степанов зашел вечером. Московский эксперт заметил всего двух читателей. «Областной научной библиотеке им. Муравьева-Амурского не повезло совсем. Ни её менеджмент, ни сотрудники были не в состоянии осмыслить изменение внешних условий и до настоящего времени прилежно трудятся по лекалам 20-30-летней давности. (…) Что делать с областной научной – дело губернатора Василия Орлова: ему решать нужно ли Приамурью это полностью мумифицировавшееся учреждение, тормозящее, кстати, нормальное развитие библиотек во всей области, или приступить к его реорганизации…» – говорит ученый.

При этом городскую библиотечную сеть он похвалил: «Двенадцать филиалов системы наполнились жизнью – в них постоянно проводятся увлекательные мероприятия, превратившие ЦБС в привлекательную площадку для всех активных жителей города. Всероссийскую известность библиотечному Благовещенску принес организованный прошлым летом в филиале им. Чехова "ночной футбол", когда библиотека в три часа ночи открыла двери для желающих поболеть в прямом эфире за сборную России в матче с Хорватией».

Публикации вызвали негодование среди поклонников областной библиотеки. «Афиша нашей областной библиотеки: 11 мероприятий только за ближайшие выходные, 23 – за неделю», – пишет один из читателей.

«Уважаемый Вадим Константинович, теоретизировать и тыкать носом много ума не надо. Вы устройтесь даже не директором, а библиотекарем в одну из краевых (областных) библиотек. И переверните уже мир! А так, простите за резкость, собака лает – ветер носит», – добавляет другой.

Писатель и журналист Валентина Кобзарь каждые выходные читает в областной библиотеке старые газеты. С мнением московского ученого она не согласна.

«Амурская областная научная библиотека имени Муравьева-Амурского – это национальное достояние Амурской области. Так случилось, что наши амурские архивы находятся, где угодно: в Томске, в Хабаровске, во Владивостоке, а у нас здесь – крупицы. То, что сохранилось за 160 лет, хранится в библиотеке и, конечно, еще в архиве.

Я совершенно не согласна с тем, что библиотека застыла. Сейчас можно получить ресурсы в бумажном, в электронном виде, в аудиозаписи. Систематизация новой информации идет невероятным потоком. Каждый день библиотеки получают все журналы и газеты, которые издаются в области, заполняют карточки, выполняют рутинную работу. Если они этого не сделают, мы потом завтра-послезавтра придем и ничего не сможем найти. Этой огромной работы не видно, ее не покажешь, не спляшешь, не станцуешь и перфоманс не сделаешь», – сказала журналист.

«Степанов сфотографировал пустые залы, перед закрытием. Конечно, кто будет читать перед закрытием, уже поздно. Он сам пишет, что был там дважды. Как можно делать такие кардинальные выводы, когда ты побывал в учреждении всего дважды, вечером?» – добавила она.

Публикации Вадима Степанова прокомментировала директор Амурской областной научной библиотеки Наталья Долгорук: «Если вы посмотрите наш сайт, то увидите, что в нашей библиотеке проводится масса мероприятий, развлекательных, познавательных. Но параллельно с этими мероприятиями у нас половина специалистов трудятся как раз над тем, чтобы библиотека была настоящим учреждением, которое называется библиотека. Мы всё оцифровываем, описываем, создаем справочные аппараты, которые позволяют людям искать систематизированную информацию. Эта работа незаметна, но это один из основных признаков библиотеки. Делать подмену, чтобы, допустим, в библиотеке проходили, занятия йогой, учеба игры на гитаре, шахматы…. У нас тоже такое есть: люди играют, и компьютерную грамотность пенсионеры получают, и клуб “Амур” у нас тут собирается, где они читают стихи и поют. Но если у нас вообще будут одни развлекательные и досуговые вещи, то это уже не библиотека. Это уже как угодно назовите: клуб выходного дня».

«Нам очень интересно знать, какая библиотека нужна нашим читателям, и вообще, нужна ли библиотека? – говорит Наталья Долгорук, – Может быть, мы освободим помещение и напишем: "клуб"? Потому что я знаю, что есть споры. Пускай будет не 15 библиотек, как, например, в нашем городе, а по примеру Финляндии, где такой же город Тампере – 200 тысяч населения – и там одна библиотека обслуживает всех, она достойно выглядит, она технически оснащена и у нее миллион посещений!»

Фото: facebook.com