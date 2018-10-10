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10октября
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Амурская библиотека мумифицировалась, считает доцент Московского института культуры

Амурская библиотека мумифицировалась, считает доцент Московского института культуры

В Благовещенске побывал доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек Московского государственного института культуры, автор манифеста библиотек цифровой эпохи Вадим Степанов. В двух публикациях он раскритиковал работу Амурской областной библиотеки.

Для библиотекарей Благовещенска и районов области Степанов провел обучающий семинар. Также он посетил областную библиотеку и сфотографировал пустые залы.

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Свое мнение о библиотечной системе Амурской области ученый описал в своем аккаунте Facebook.

«Так получилось, что нигде в России противоречия в библиотечной сфере не выглядят так ярко и наглядно, как в Амурской области. В ней существуют две полярные по сути своей библиотеки – одна их худших в стране областных научных и одна из лучших российских городских общедоступных библиотек», – пишет Степанов.

В областную библиотеку Степанов зашел вечером. Московский эксперт заметил всего двух читателей. «Областной научной библиотеке им. Муравьева-Амурского не повезло совсем. Ни её менеджмент, ни сотрудники были не в состоянии осмыслить изменение внешних условий и до настоящего времени прилежно трудятся по лекалам 20-30-летней давности. (…) Что делать с областной научной – дело губернатора Василия Орлова: ему решать нужно ли Приамурью это полностью мумифицировавшееся учреждение, тормозящее, кстати, нормальное развитие библиотек во всей области, или приступить к его реорганизации…» – говорит ученый.

При этом городскую библиотечную сеть он похвалил: «Двенадцать филиалов системы наполнились жизнью – в них постоянно проводятся увлекательные мероприятия, превратившие ЦБС в привлекательную площадку для всех активных жителей города. Всероссийскую известность библиотечному Благовещенску принес организованный прошлым летом в филиале им. Чехова "ночной футбол", когда библиотека в три часа ночи открыла двери для желающих поболеть в прямом эфире за сборную России в матче с Хорватией».

Публикации вызвали негодование среди поклонников областной библиотеки. «Афиша нашей областной библиотеки: 11 мероприятий только за ближайшие выходные, 23 – за неделю», – пишет один из читателей.

«Уважаемый Вадим Константинович, теоретизировать и тыкать носом много ума не надо. Вы устройтесь даже не директором, а библиотекарем в одну из краевых (областных) библиотек. И переверните уже мир! А так, простите за резкость, собака лает – ветер носит», – добавляет другой.

Писатель и журналист Валентина Кобзарь каждые выходные читает в областной библиотеке старые газеты. С мнением московского ученого она не согласна.

«Амурская областная научная библиотека имени Муравьева-Амурского – это национальное достояние Амурской области. Так случилось, что наши амурские архивы находятся, где угодно: в Томске, в Хабаровске, во Владивостоке, а у нас здесь – крупицы. То, что сохранилось за 160 лет, хранится в библиотеке и, конечно, еще в архиве.

Я совершенно не согласна с тем, что библиотека застыла. Сейчас можно получить ресурсы в бумажном, в электронном виде, в аудиозаписи. Систематизация новой информации идет невероятным потоком. Каждый день библиотеки получают все журналы и газеты, которые издаются в области, заполняют карточки, выполняют рутинную работу. Если они этого не сделают, мы потом завтра-послезавтра придем и ничего не сможем найти. Этой огромной работы не видно, ее не покажешь, не спляшешь, не станцуешь и перфоманс не сделаешь», – сказала журналист.

«Степанов сфотографировал пустые залы, перед закрытием. Конечно, кто будет читать перед закрытием, уже поздно. Он сам пишет, что был там дважды. Как можно делать такие кардинальные выводы, когда ты побывал в учреждении всего дважды, вечером?» – добавила она.

Публикации Вадима Степанова прокомментировала директор Амурской областной научной библиотеки Наталья Долгорук: «Если вы посмотрите наш сайт, то увидите, что в нашей библиотеке проводится масса мероприятий, развлекательных, познавательных. Но параллельно с этими мероприятиями у нас половина специалистов трудятся как раз над тем, чтобы библиотека была настоящим учреждением, которое называется библиотека. Мы всё оцифровываем, описываем, создаем справочные аппараты, которые позволяют людям искать систематизированную информацию. Эта работа незаметна, но это один из основных признаков библиотеки. Делать подмену, чтобы, допустим, в библиотеке проходили, занятия йогой, учеба игры на гитаре, шахматы…. У нас тоже такое есть: люди играют, и компьютерную грамотность пенсионеры получают, и клуб “Амур” у нас тут собирается, где они читают стихи и поют. Но если у нас вообще будут одни развлекательные и досуговые вещи, то это уже не библиотека. Это уже как угодно назовите: клуб выходного дня».

«Нам очень интересно знать, какая библиотека нужна нашим читателям, и вообще, нужна ли библиотека? – говорит Наталья Долгорук, – Может быть, мы освободим помещение и напишем: "клуб"? Потому что я знаю, что есть споры. Пускай будет не 15 библиотек, как, например, в нашем городе, а по примеру Финляндии, где такой же город Тампере – 200 тысяч населения – и там одна библиотека обслуживает всех, она достойно выглядит, она технически оснащена и у нее миллион посещений!»

Фото: facebook.com

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#жизнь #наука #образование


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Комментарии
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  • Eweweb

    Eweweb
    1 час назад

    Как бы не хотелось защищать "свое - родное", но человек прав - наши библиотеки это пережиток прошлого... Читальня для пенсионеров стоимостью десятки миллионов рублей в год.

    Современные библиотеки - это центры культуры (не клубы выходного дня).

    Туда должно тянуть, хотеться возвращаться, быть в современном исполнении, с современным компьютерными функциями.... Сейчас же - это по факту архив.

    Приведен правильный пример- пусть будет 1, но достойная. Проблема в том, что даже в таком случае она получится "провинциальной"... Уровень сотрудников, к сожалению, не тот (точнее тот - для систематизации, хранения, описи - то, что вы назвали рутинной работой), но нет тех сотрудников, руководства, кто бы повел это направление, эту "мысль" в современное направления.

    Я перестал посещать библиотеки 15 лет назад.... Для чего они нужны сейчас в таком виде - совсем не понятно! какая у них задача?!

    То же касается и "центра ремесел" - кружка по интересам для 10 человек содержание которого обходится в сотни тысяч....

    Головы дельной нет- нет прогрессивного руководства! Сидят по 20 лет в креслах и строят "будущее" только исходя из этого "опыта".

    Личное мнение! Не более

  • мимо шел

    мимо шел
    1 час назад

    На минуточку, Ешешеб, ты когда в библиотеке в последний раз был? Вот я вчера. И прошел через технические помещения, как то: переплетная; реставрационная, обменный фонд и т.д. Ты даже не представляешь что такое - библиотека. Я там столетние книги видел. Видел и новоделы. Вот ты, перхоть, хоть одну книгу написал, чтобы её в библиотеку забрали. Нет. Вот и я не написал.

    А когда ты, перхоть, в последний раз в библиотеке был? Я вчера. А ты? В прошлой жизни?

  • Eweweb

    Eweweb
    56 минут назад

    мимо шел

    На минуточку, Ешешеб, ты когда в библиотеке в последний раз был? Вот я вчера. И прошел через технические помещения, как то: переплетная; реставрационная, обменный фонд и т.д. Ты даже не представляешь что такое - библиотека. Я там столетние книги видел. Видел и новоделы. Вот ты, перхоть, хоть одну книгу написал, чтобы её в библиотеку забрали. Нет. Вот и я не написал.

    А когда ты, перхоть, в последний раз в библиотеке был? Я вчера. А ты? В прошлой жизни?



    Все на что хватило доводов - личные оскорбления?! Сути это не меняет - библиотека сейчас в том виде, в котором она есть - это архив!

  • мимо шел

    мимо шел
    51 минута назад

    Ешешеб, да ты мне фиолетов как клякса на промокашке.

    Я тебя спросил: когда ты был в последний раз в библиотеке? Я вчера. Ты?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    40 минут назад

    В целом, мэтр Вадим Степанов во многом прав! Увы, наша Амурская областная научная библиотека – отстала от времени, да и научная она только по названию…

    Чтобы Библиотека стала, действительно, Библиотечным, Научным центром, ценнейшим книжным кладезем – для этого нужны и продвинутые кадры, и большее число сотрудников (а их здесь только сокращают!), и иные задачи, и иное Понимание современной сути главной региональной Библиотеки – ее работы не только на Сегодня, но и на Будущее!

    У областных культначальников на библиотеки взгляд был и остается без абсолютной глубины и понимания, для них это - так, один из «культобъектов», не более… А между тем, областная Библиотека, как и областной музей, и областной Архив – это учреждения особого супер-значения и миссии, это – священные ХРАМЫ, а не конторки!

    Нужно много что делать: увеличивать штат библиотеки, заниматься по-настоящему Сбором нужных издающихся и недостающих книг, всерьез наконец-то заняться ,иблиографической работой (она здесь примитивна), наращивать краеведческое направление ( увеличить штат отдела краеведения), создать в библиотеки Музей книги, мощно выходить в Сеть, делать Сайт не дежурным и простеньким, а наполненным, привлекательным для чтения (должна быть редакция Сайта со штатом – учитесь на Сайтах других библиотек!)… Вопросов огромная масса – нужно работать, работать и работать. Библиотекарь – это Служение! Успехов Книжному Храму - Великому Хранилищу информации, знаний, книг, периодики...!

  • V.M.

    V.M.
    40 минут назад

    Стихотворение Дмитрия Быкова о библиотеке

    Какая б ни была эпоха под этой бледною луной,

    Россия со времен Гороха была читающей страной.

    Как говорил святой Савватий, у нас холодная страна.

    Ни для каких других занятий не приспособлена она.

    Рискованное земледелье, глухие, топкие места,

    От пьянства дикое похмелье (поскольку водка нечиста),

    Трактиров мало (чай, не Дублин), рулит сатрапский фаворит,

    И восемь месяцев в году, блин, зима жестокая царит.

    Сегодня минус двадцать девять, назавтра минус тридцать пять...

    Чего еще в России делать? Залечь в берлогу - и читать!

    И коль учесть расположенье Россией правящих планет,

    Так это лучшее вложенье ума, талантов и монет.

    Будь ты талантливый и смелый, имей кураж и меткий глаз, -

    Но все, чего ты здесь ни делай, быть может отнято на раз.

    Да, господа! Признаем честно (не потому, что я злодей):

    У нас в России нету места трем четвертям ее людей!

    "Читай! Роман - замена жизни, - я посоветую любя

    Тому, кто хочет жить в Отчизне, при этом сохранив себя.

    - Читай! Для нас одна отрада - в пространстве как бы полусна

    Прорваться в мир, где все как надо: любовь - бесплатно, жизнь честна.

    Чего-то стоит благородство, и все чисты и не грубы,

    и можно, главное, бороться - не предрешен исход борьбы!"

    О ты, который дружен с книгой! Тебе спасение дано:

    Чуть что не так - немедля прыгай в ее волшебное окно!

    И я иду в библиотеку и там сижу до десяти.

    Порядочному человеку в России есть куда пойти!

  • 3po

    3po
    27 минут назад

    А вот соглашусь с Вероникой Н, что библиотека это- храм, а посещающие ее -сектанты, в хорошем смысле этого слова.

  • мимо шел

    мимо шел
    22 минуты назад

    Так. Еще раз про библиотеку: надо было сделать классный час в педучилище. Про Амурский театр драмы и комедии. Я его сделал. И куда же я пошёл? Не в Театр. Не в Музей. Нет, туда я сходил. Эффекта - НОЛЬ.

    Именно в библиотеку пошёл. И именно библиотека мне помогла. И огромное спасибо Оксане Прасковой. Оперативно нашлись книги, в т.ч. по истории Театра. И Классный час был сделан оперативно.

    Кстати, Ешешеб, а в интернете нифига не было.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    20 минут назад

    Ох...давненько я в библиОтику заглядывал....вот как-то пропала надобность....

  • мимо шел

    мимо шел
    11 минут назад

    Наивный добряк

    Ох...давненько я в библиОтику заглядывал....вот как-то пропала надобность....



    Раз на два не приходится )

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