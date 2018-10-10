В Мазановском районе не смогли найти пропавшего рыбака

Кадр: видео instagram.com/amurskiespasateli

Была обследована вся береговая линия вниз по течению до села Таскино – это примерно 25 километров. Пропавшего мужчину 1971 года рождения, жителя Козловки, обнаружить не удалось, сообщается в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Как отмечается, на месте происшествия продолжает работать полиция.

Видео: instagram.com/amurskiespasateli