Движение по Транссибу восстановлено в обоих направлениях

Фото: Амур.инфо

«Движение возобновлено в обе стороны», – сказали ТАСС в дирекции вокзала.

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По информации пресс-службы Забайкальской железной дороги, 10 октября по участку Транссиба, пострадавшему от обрушения моста, должны проехать два пассажирских поезда: № 008Н Новосибирск – Владивосток и № 391Ч Благовещенск – Чита. Время прибытия на станцию в городе Свободном – в 12:36 по местному времени (06:36 мск), второго – 20:31 местного (14:31 мск). В дирекции вокзала уточнили, что поезд № 008Н опаздывает по неизвестным им причинам.

В области ждут приезда экспертной группы ОАО «Российские железные дороги» из Читы. Она должна провести обследование и спланировать дальнейшую работу.

Обрушение двух пролетов автомобильного моста, связывающего центральную и залинейную части города, произошло 9 октября в 10:33 по местному времени. При этом пострадал водитель грузового автомобиля, проезжавшего в этот момент по мосту. В области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».