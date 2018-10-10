Движение по Транссибу восстановлено в обоих направлениях
Движение поездов на участке Транссиба в Амурской области, где 9 октября произошло обрушение автомобильного моста, восстановлено в обоих направлениях. Об этом сообщили в дирекции вокзала города Свободный.
«Движение возобновлено в обе стороны», – сказали ТАСС в дирекции вокзала.
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По информации пресс-службы Забайкальской железной дороги, 10 октября по участку Транссиба, пострадавшему от обрушения моста, должны проехать два пассажирских поезда: № 008Н Новосибирск – Владивосток и № 391Ч Благовещенск – Чита. Время прибытия на станцию в городе Свободном – в 12:36 по местному времени (06:36 мск), второго – 20:31 местного (14:31 мск). В дирекции вокзала уточнили, что поезд № 008Н опаздывает по неизвестным им причинам.
В области ждут приезда экспертной группы ОАО «Российские железные дороги» из Читы. Она должна провести обследование и спланировать дальнейшую работу.
Обрушение двух пролетов автомобильного моста, связывающего центральную и залинейную части города, произошло 9 октября в 10:33 по местному времени. При этом пострадал водитель грузового автомобиля, проезжавшего в этот момент по мосту. В области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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