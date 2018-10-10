В Благовещенске многоквартирный дом до сих пор не подключен к отоплению

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В Благовещенске, в многоквартирном доме по адресу: улица Красноармейская, 91, люди до сих пор живут с холодными батареями. Некоторое время здесь не было и горячей воды. Специалисты управляющей компании несколько раз приходили на вызов, но исправить ситуацию не могли.

Отопительный сезон в столице Приамурья начался еще 1 октября, но люди в доме № 91 на Красноармейской остаются без тепла до сих пор. При этом долгое время у них не было и горячей воды.

«Когда во всем городе дали отопление, у нас оно не появилось, – рассказала жительница дома Елена. – Нам сказали подождать несколько дней, но и после этого тепло не появилось. Мы обратились в управляющую компанию, пришел сантехник, что-то сделал, и у нас пропала еще горячая вода».

Причин отсутствия тепла жильцы не знают. Старшая дома, по словам Елены, в конце прошлой недели ходила в офис УК, но с ней не стали разговаривать. Редакция ИА «Амур.инфо», в пятницу, 5 октября, сообщила о ситуации в городскую администрацию, и там ответили, что информация передана в управление ЖКХ для выяснения обстоятельств.

С понедельника, 8 октября, ситуация не улучшилась. Жительница дома сообщила, что горячая вода в доме появилась, а отопление нет. Если раньше жильцов спасала теплая погода, то теперь они замерзают.

«На этот раз нашу старшую дома приняли в управляющей компании, – рассказала Елена. – Там ей сказали, что проблема распространяется на несколько домов, и заключается она в насосной станции, которая не работает. Из-за этого не хватает давления для обогрева домов. Коммунальщики говорят, что давление повышать нельзя, трубы могут не выдержать.

В среду, 10 октября, ситуацию прокомментировали в городском управлении ЖКХ. «Проведена регулировка гидравлического режима для данного дома. Управляющая компания установила сужающие устройства, сейчас ведется работа по доведению параметров до нормативных значений. Планируется, что к вечеру температура в батареях достигнет нормы», – сообщили в пресс-службе городской администрации.