Аккаунты Лазарева и Гагариной в Instagram взломали

Фото: instagram.com

В «сторис» аккаунтов звёзд появился подозрительный ролик. В видеосообщении неизвестный сообщил, что Сергей и Полина не выйдут на связь в течение 24 часов.

Жертвами хакеров уже становились как западные, так и российские артисты. Преимущественно атака сводится к взлому аккаунтов и похищению личных фото и видео звёзд.

Фото: instagram.com

9 октября у многих пользователей появились опасения, что злоумышленники избрали в качестве очередных жертв двух популярнейших певцов отечественной эстрады.

Хакеры взломали Instagram Сергея Лазарева и Полины Гагариной. По крайней мере, об этом говорится в свежем ролике в «сторис» артистов. На видео появляется персонаж в маске и капюшоне, который утверждает, что Сергей и Полина не выйдут на связь в течение 24 часов.

«Теперь этот аккаунт принадлежит мне», – говорит замаскированным голосом неизвестный человек. Также последние загруженные в сеть ролики артистов воспроизводятся с загадочными помехами, которые тоже вызвали некую тревогу у фанатов. Обеспокоенные поклонники Лазарева и Гагариной тот час принялись искать ответ на происходящее, завалив артистов вопросами в комментариях под публикациями в ленте, однако так и не дождались их.

Фото: Tv.ua

Возможно, что взлом Instagram-аккаунтов может быть промоакцией певцов к новому проекту, в котором участвуют Сергей и Полина. Косвенно об этом говорит тот факт, что видео были загружены примерно в одно время. Возможно, по истечении 24 часов оба они раскроют некую тайну, порадовав поклонников очередным сюрпризом, сообщает VistaNews.