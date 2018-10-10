Большинство участников опроса на Амур.инфо перешли на «цифру» и кабельное ТВ

Фото: sochi-informburo.ru

На Амур.инфо завершился опрос, посвященный предстоящему отключению аналогового телевидения. В голосовании, которое продлилось с 1 по 8 октября, приняли участие 646 человек.

Они ответили на вопрос: «Знаете ли вы, что аналоговое телевидение отключат в январе 2019 года?» Большинство респондентов – 232 человека (35,9 % от общего количества участников опроса) – ответили, что знают об отключении аналогового телевидения, поэтому уже давно перешли на «цифру». Знают об отключении и готовы принять меры – например, купить новый телевизор или приставку, – еще 17 опрошенных (2,6 %). А 39 человек (6 %) сообщили о том, что они или их родственники останутся без телевидения.

Среди тех, кто не знал о переходе на цифровое телевещание, голоса распределились следующим образом. «Не знал, придется купить новый телевизор или приставку», – признались 19 респондентов (2,9 %). «Не знал, теперь придется забыть о телевидении», – готовность расстаться с телевизором выразили 36 человек (5,6 %). «Я вообще не смотрю телевизор», – заявили 129 участников опроса (20 %). «Я смотрю кабельное (спутниковое, IPTV) телевидение», – сообщили 169 респондентов (26,2 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 5 человек (0,8 %). Они поделились мнением на предложенную тему. «Давно пора отключать, а также запретить вещание в формате 4:3, а то смотреть вытянутую картинку или в масштабе видео на телевизоре формата 16:9 некомфортно», – сообщил один из опрошенных. «У меня даже интернет в доме не проведен, сейчас еще норму на энергопотребление введут – и все. Можно обратно в первобытность вернуться», – приуныл другой респондент. «Новый телевизор, новый кредит… Все для народа», – не радуется и третий участник голосования. «Кабельное смотрю», – признался четвертый. Пятый был краток: «Мне все равно».

Между тем переход с аналогового телевидения на цифровое в России продлен до середины января 2019 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заверил, что у граждан теперь есть время приобрести необходимое оборудование до отключения аналога.

Амурская область готовится к телевизионной революции.Но в 50 амурских поселков «цифра» так и не придет.