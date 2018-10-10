«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», «Хэллфест», «Без меня»: кинопремьеры недели

Фото: www.igromania.ru

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют восемь кинопремьер. Благовещенцы и гости города смогут посмотреть триллер «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», фильм-биографию «Человек на Луне», драматический фильм «Без меня», криминальную комедию «Газгольдер. Клубаре», ужасы «Хэллфест», мюзикл «Экстаз», комедию «Патрик», триллер «Ремнант».

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния.

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В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

Актеры: Дакота Джонсон, Крис Хемсворт, Джон Хэмм, Мэнни Хасинто, Джефф Бриджес. Режиссер: Дрю Годдард.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов.

Человек на Луне

биографическая драма режиссёра Дэмьена Шазелла, основанная на книге Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга». Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Актеры: Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер, Кристофер Эбботт. Режиссер: Дэмьен Шазелл.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов.

Без меня

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Актеры: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнёв. Режиссер: Кирилл Плетнев.

Ленту покажут в ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Газгольдер. Клубаре

Праздная жизнь известного промоутера Артура заканчивается, когда на него объявляют охоту менты. Артура ставят на счетчик в самое горячее время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Проблемы Артура набирают обороты. И его план имеет самую неожиданную развязку.

Актеры: Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров. Режиссер: Иван Курский.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Хэллфест

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого — напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест — это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. И, когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы пережить эту ночь.

Актеры: Эми Форсайт, Рейн Эдвардс, Бекс Тейлор-Клаус, Кристиан Балис. Режиссер: Грегори Плоткин.

Картину покажут в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов, АОДНТ.

Экстаз

Рождение и смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…

Актеры: София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди. Режиссер: Гаспар Ноэ.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Патрик

Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно, — это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?

Актеры: Эд Скрейн, Дженнифер Сондерс, Эмилия Джонс, Джемма Джонс. Режиссер: Мэнди Флетчер.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

Ремнант

Загадочная аномалия стирает границы между миром живых и мёртвых. Бесплотные призраки погибших людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты. Никто не знает откуда они взялись и зачем пришли. Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей преграждает таинственный убийца из прошлого…

Актеры: Белла Торн, Дермот Малруни, Ричард Хэрмон, Луис Хертэм. Режиссер: Скотт Спир.

Картину можно посмотреть в ДК Профсоюзов.