Опубликовано видео обрушения пролета путепровода в Свободном
10 октября в городе Свободном провели контролируемое обрушение последнего, третьего пролета путепровода на месте ЧП. Видео опубликовала в своем Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.
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Видео: instagram.com/presssluzhba_svb
ИА «Амур.инфо» сообщили, что теперь предстоит разобрать завалы на месте обрушения. С техникой помогают компании, занятые на строительстве Амурского ГПЗ. «Упавший пролет убрали за сутки. Возможно, этот также уберут за ночь», – сказали в пресс-службе.
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb
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