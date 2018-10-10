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10октября
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сегодня, 16:11 5

Опубликовано видео обрушения пролета путепровода в Свободном

Опубликовано видео обрушения пролета путепровода в Свободном
Кадр: видео instagram.com/presssluzhba_svb

10 октября в городе Свободном провели контролируемое обрушение последнего, третьего пролета путепровода на месте ЧП. Видео опубликовала в своем Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

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Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

ИА «Амур.инфо» сообщили, что теперь предстоит разобрать завалы на месте обрушения. С техникой помогают компании, занятые на строительстве Амурского ГПЗ. «Упавший пролет убрали за сутки. Возможно, этот также уберут за ночь», – сказали в пресс-службе.

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Просмотров всего: 1231

#обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
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  • Кот

    Кот
    2 часа назад

    на переднем плане бессмертные какие-то ходят.. Там ТБ хоть немного соблюдают? #кудасмотритгубернатор ))

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Твою дивизию! Какой же каменный век показали! То есть, других технологий у нас нет!

  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Капец! Каски где?!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    ваще, впечатляет, просто круто, как в голливуде

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    где тряпочка посреди тросса? непорядок

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