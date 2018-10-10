Опубликовано видео обрушения пролета путепровода в Свободном

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ИА «Амур.инфо» сообщили, что теперь предстоит разобрать завалы на месте обрушения. С техникой помогают компании, занятые на строительстве Амурского ГПЗ. «Упавший пролет убрали за сутки. Возможно, этот также уберут за ночь», – сказали в пресс-службе.

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb