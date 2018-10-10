Питон убил колдуна из-за аварии

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В Гане ручной питон стал причиной гибели хозяина. Колдун ехал с рептилией на праздничную церемонию.

Молодой человек ехал на мотоцикле, который вел его друг. Они направлялись к знакомому на церемонию, которую тот собирался устроить по случаю выбора имени для ребенка. В дороге друзья попали в небольшое ДТП. Это смутило питона, которого мужчина повесил себе на шею, и он принялся душить человека.

Очевидцы происшествия пытались вмешаться, но не смогли ничего сделать. Змею удалось снять при помощи палки лишь после гибели хозяина. Кто-то из присутствующих снял это на видео.

Мужчина считал своего питомца волшебным и использовал его в магических ритуалах. Клиенты приносили ему деньги, которые он «околдовывал» при помощи питона. Такая практика пользуется популярностью в некоторых кругах молодежи в Гане, отмечает «Лента.ру».