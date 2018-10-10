Не оголяйте животы: для китайских туристов подготовили российскую памятку

Фото: РИА Новости

Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая. Специалисты решили помочь иностранным гостям освоиться и подготовили для них специальную памятку.

«Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации, – поясняют эксперты сервиса путешествий. – Ее можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу».

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В памятке эксперты объясняют, как вести себя китайским гостям в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятыми местным населением, сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

В российских ресторанах нужно заказывать блюда лично себе, говорится в памятке. В Китае, как правило, в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.

В России довольно холодно, поэтому люди едят в застегнутой одежде, а не оголяют живот, как это нередко делают в Китае. Человек, сидящий в ресторане с голым животом, будет выглядеть странно, объясняют эксперты.

Есть и такие советы: не шуметь после 23:00, уважать личное пространство других людей. «Для жителей России очень непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке», – сообщают туристам.

Гостей также просят не фотографировать людей без разрешения, вежливо вести себя в очередях.

Есть и объяснение, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. «Не думайте, что если у человека каменное лицо и он не улыбается, то что-то идет не так, – предупреждают в памятке. — Скорее всего, все в порядке, и это просто часть вежливости».