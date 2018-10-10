На мосту через Зею не будут менять режим движения транспорта

С докладом о предварительных итогах проведенной экспертизы мостового сооружения через реку Зею выступил исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства Юрий Гиль. Юрий Александрович доложил, что в июне 2018 года было проведено предпроектное обследование объекта, по итогам которого 15 октября подрядной организацией ООО «Архитектурно-строительная компания» будет предоставлен научно-технический отчет с соответствующими выводами, заключением по результатам обследования и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения, а также будет разработано техническое задание для проектных работ на его ремонт.

В предварительном заключении экспертов обозначено, что прочностные характеристики элементов моста соответствуют нормативным значениям и проектной документации. Дополнительные меры по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения в части организации движения в настоящий момент не требуются.

Валентина Сергеевна также отметила, что в предварительном экспертном заключении говорится об отсутствии оснований для изменения режима движения транспорта до проведения ремонтных работ.

Помимо автомобильного моста через Зею, в Благовещенске расположено шесть путепроводов. На заседание КЧС были приглашены руководители компаний, чья деятельность связана с перевозками тяжеловесных грузов. Их проинформировали о необходимости контроля за движением большегрузов через мостовые сооружения: «Важно, чтобы вы со своей стороны контролировали загрузку тяжелой техники, чтобы нагрузка на ось соответствовала нормативной. Кроме того, маршруты грузоперевозок в обязательном порядке должны согласовываться с управлением ЖКХ», — сказала глава Благовещенска.

«Мост через Зею – это важный объект, не только для Благовещенска, но и для Амурской области. Это транспортная артерия межмуниципального и даже межрегионального значения. Именно поэтому он сегодня находится в зоне особого внимания и требует регулярного и своевременного обслуживания и содержания, — подчеркнула мэр города Валентина Калита. — Мы организовали проведение предпроектного обследования для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится данный объект и запланировать мероприятия для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации».