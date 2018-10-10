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10октября
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На мосту через Зею не будут менять режим движения транспорта

На мосту через Зею не будут менять режим движения транспорта

Мэр Благовещенска провела заседание КЧС по вопросам состояния городских мостовых переходов. В частности, обсуждали состояние моста через реку Зею. Было озвучено, что по предварительному заключению экспертов нет необходимости в дополнительных мерах по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния моста до его ремонта.

С докладом о предварительных итогах проведенной экспертизы мостового сооружения через реку Зею выступил исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства Юрий Гиль. Юрий Александрович доложил, что в июне 2018 года было проведено предпроектное обследование объекта, по итогам которого 15 октября подрядной организацией ООО «Архитектурно-строительная компания» будет предоставлен научно-технический отчет с соответствующими выводами, заключением по результатам обследования и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения, а также будет разработано техническое задание для проектных работ на его ремонт.

В предварительном заключении экспертов обозначено, что прочностные характеристики элементов моста соответствуют нормативным значениям и проектной документации. Дополнительные меры по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения в части организации движения в настоящий момент не требуются.

Валентина Сергеевна также отметила, что в предварительном экспертном заключении говорится об отсутствии оснований для изменения режима движения транспорта до проведения ремонтных работ.

Помимо автомобильного моста через Зею, в Благовещенске расположено шесть путепроводов. На заседание КЧС были приглашены руководители компаний, чья деятельность связана с перевозками тяжеловесных грузов. Их проинформировали о необходимости контроля за движением большегрузов через мостовые сооружения: «Важно, чтобы вы со своей стороны контролировали загрузку тяжелой техники, чтобы нагрузка на ось соответствовала нормативной. Кроме того, маршруты грузоперевозок в обязательном порядке должны согласовываться с управлением ЖКХ», — сказала глава Благовещенска.

«Мост через Зею – это важный объект, не только для Благовещенска, но и для Амурской области. Это транспортная артерия межмуниципального и даже межрегионального значения. Именно поэтому он сегодня находится в зоне особого внимания и требует регулярного и своевременного обслуживания и содержания, — подчеркнула мэр города Валентина Калита. — Мы организовали проведение предпроектного обследования для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится данный объект и запланировать мероприятия для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации».

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#транспорт


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Комментарии
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  • mm_Tatu* ***

    mm_Tatu* ***
    3 часа назад

    И почему везде сейчас звучат слова "согласно проведенного заключения экспертов", но никто не упомянул даже, что заключение не было принято администрацией? Или "непринятие" - очередная инфоутка??? Опираться на заключение, которое было проведено и составлено с нарушениями - это кретинизм администрации!

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    1 час назад

    ждут пока развалятся все мосты.

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