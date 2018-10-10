Амурчанка опасается, что в благовещенском зоопарке усыпят рысь (видео)

В социальных сетях появилась информация о проблемах зоопарка, который находится в Благовещенске по адресу: улица Магистральная, 37. Одна из пользователей Инстаграма опубликовала видео, снятое в зоопарке, сообщив, что его собираются закрыть, а одно из животных – рысь – могут усыпить.

«Вот это наш зоосад. Гера, больная рысь – никому она не нужна. Ее, скорее всего, будут усыплять, если никто ее не заберет. Маркиз, рысь – личный подарок бывшему губернатору Кожемяко. Живет у нас под опекунством. Чернобурки – родились здесь лисята. Дик, живет уже более 9 лет, лис. Он невыпускной в природу. Чернобурочки. Енотовидная собака. Зося, полярная сова, выращена человеком. Хозяин умер от онкологии. Живет у нас уже 6 лет. Нутрии, пустельга», – рассказывает женщина в видео, показывая питомцев зоопарка.

Видео: instagram.com

В пояснении к видео она отмечает, что на этой территории есть не только дикие животные, но и редкие растения и деревья.

Женщина пишет, что сейчас зоопарк относится к Амурскому областному институту развития образования, и сообщает, что зоопарк могли закрыть еще в 2015 году. Тогда это не получилось, но может произойти сейчас.

«Сначала поступает команда раздавать животных населению, сначала мелких. Когда уменьшится коллекция животных, то и остальных крупных животных по зоопаркам распихают. В прошлый раз пытались, но зоопарки отказались от инвалидов. Они только здоровых краснокнижных даром хотели забирать. Старики и инвалиды никому не нужны. Сейчас в самом ИРО (институте развития образования – Прим. ред.) сокращения и смутная ситуация. Вполне и их хотят расформировать. Но опять крайний – зоопарк. Может, им условие поставили: разваливайте зоопарк, а мы сохраним ваш институт. Как все у нас решается и делается при рейдерских захватах, многие знают. Пока официальных нет бумаг, пытаются морально терроризировать работников зоопарка», – пишет женщина.

Она отмечает, что руководство института намерено раздать животных зоопаркам и населению.

«Как это – раздавать животных, не имея на них ни права, ни владея собственностью на них! Краснокнижных вообще нельзя никуда ни отдавать, ни продавать – это уголовно наказуемо. При том сами работники ИРО понятия не имеют, что такое зоопарк и сколько труда вложено туда работниками. Наш коллектив – 8 человек – мы настроены биться за животных до конца!» – пишет амурчанка.

ИА «Амур.инфо» связалось с исполняющей обязанности ректора Амурского областного института развития образования Людмилой Грозиной. Она назвала факты, приведенные в Инстаграме, «очень преждевременными». «Зоопарк действует. (…) Никаких изменений в ближайшее время не предполагается», – сказала Людмила Владимировна.

Она отметила, что не знает о возможном усыплении рыси Геры. «Но у нас есть ветеринарный врач, под наблюдением которого находятся все животные. Меня не ставили в известность об этом», – сказала Людмила Грозина.

Она пообещала разобраться в ситуации.