В Благовещенске юрист-мошенник решил заработать на своей клиентке

Жительница Благовещенска после конфликта с мужем пожаловалась на него в полицию, а потом написала заявление, что претензий к нему не имеет. Она проконсультировалась у юриста, какие могут быть для мужа последствия. И юрист решил выманить у женщины деньги, пользуясь ее юридической безграмотностью.

Он заявил женщине, что написанного заявления об отказе от дальнейших разбирательств недостаточно и её супруга могут привлечь к ответственности. Злоумышленник предложил за определенное денежное вознаграждение урегулировать ситуацию.

Поверив «специалисту» женщина передала требуемую сумму. Юрист увлекся и на протяжении нескольких дней неоднократно обращался к клиентке, требовал новые деньги, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства.

Муж узнал об этом и обратился в правоохранительные органы. Сотрудники Благовещенского уголовного розыска, оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД и подразделения погрануправления ФСБ России задержали юриста при очередной передаче денежных средств потерпевшими. Как выяснилось, ранее он уже был судим. Его доставили в дежурную часть городского отдела полиции, где мужчина признался в содеянном.

Причиненный ущерб составил 70 000 рублей, часть денежных средств полицейские вернули потерпевшим. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления МВД.