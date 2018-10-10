Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:31 1

В Благовещенске юрист-мошенник решил заработать на своей клиентке

В Благовещенске юрист-мошенник решил заработать на своей клиентке

Жительница Благовещенска после конфликта с мужем пожаловалась на него в полицию, а потом написала заявление, что претензий к нему не имеет. Она проконсультировалась у юриста, какие могут быть для мужа последствия. И юрист решил выманить у женщины деньги, пользуясь ее юридической безграмотностью.

Он заявил женщине, что написанного заявления об отказе от дальнейших разбирательств недостаточно и её супруга могут привлечь к ответственности. Злоумышленник предложил за определенное денежное вознаграждение урегулировать ситуацию.

Поверив «специалисту» женщина передала требуемую сумму. Юрист увлекся и на протяжении нескольких дней неоднократно обращался к клиентке, требовал новые деньги, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства.

Муж узнал об этом и обратился в правоохранительные органы. Сотрудники Благовещенского уголовного розыска, оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД и подразделения погрануправления ФСБ России задержали юриста при очередной передаче денежных средств потерпевшими. Как выяснилось, ранее он уже был судим. Его доставили в дежурную часть городского отдела полиции, где мужчина признался в содеянном.

Причиненный ущерб составил 70 000 рублей, часть денежных средств полицейские вернули потерпевшим. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 1361

#криминал #происшествия


Общество 6

В Благовещенске уволилась врач, отказавшая в помощи пациентке с пневмонией
Происшествия

В Мазановском районе не смогли найти пропавшего рыбака
Происшествия

Движение по Транссибу восстановлено в обоих направлениях

Происшествия 1

В Благовещенске многоквартирный дом до сих пор не подключен к отоплению
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Повышайте юридическую грамотность, граждане, не становитесь источником питаия для разного рода мошенников.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь