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10октября
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Владелец грузовика, упавшего вместе с мостом в Свободном: из меня хотят сделать козла отпущения

Владелец грузовика, упавшего вместе с мостом в Свободном: из меня хотят сделать козла отпущения
Фото: Амур.инфо

Владелец большегрузного автомобиля, который упал вместе с мостом на железнодорожное полотно в Свободном, уверен, что движение его машины с грузом не могло привести к обрушению сооружения. Выяснилось, что пострадавший водитель грузовика – племянник владельца техники.

Владельцем автомобиля, который ехал по свободненскому мосту в тот момент, когда сооружение рухнуло, оказался местный предприниматель, депутат седьмого созыва городского Совета народных депутатов Свободного – Арсен Кспоян. За рулем утром 9 октября был его племянник, который около полугода назад приехал из Еревана.

Мужчина получил травмы. По официальной информации амурского минздрава, у пострадавшего перелом голени правой ноги и раздроблена стопа. По словам Арсена Кспояна, его родственнику уже сделали две операции и через несколько дней должны сделать еще одну. «Раны закроются и ступню будут собирать», – объяснил мужчина.

В злополучное утро вторника, 9 октября, водитель вез пескогравий.

«Да, он работал и возил для меня как для физического лица грузы. В тот день попросили его на машине привезти – на моем личном автомобиле – пескогравий. Возле гаражей было сыро после дождей, и попросили завезти гравий. Сейчас обсуждают, был он перегружен или нет. А я считаю, что вопрос надо ставить не так. Даже если перегруз был, допустим, могли бы оказаться на мосту две другие машины без перегруза, но общим весом, превышающим 50 тонн. Могли бы? Могли. Они бы упали, и какая разница? Вопрос надо ставить, что мост находился в таком состоянии, что обвалился. Не мог мой автомобиль полностью превышать 45-50 тонн. И это ведь не повод думать, что проехала машина в 50 тонн, и мост развалился, это же глупо. Что такое 50 тонн для моста? Просто из меня хотят сделать козла отпущения», – так рассуждает Арсен Кспоян.

Мужчина считает большим везением, что ЧП не закончилось трагедией.

«Всем повезло, просто богу надо молиться, что нет никаких жертв. Вы просто не представляете, если бы ехал в тот момент автобус с детьми или внизу шел пассажирский поезд. Вы представляете, что было бы? Нам здесь всем очень-очень повезло, что обошлось без жертв», – считает владелец грузовика.

По словам Арсена Кспояна, он до сих пор находится в шоковом состоянии после случившегося. И надеется, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего.

«Мне надо сейчас племянника поставить на ноги. Надо думать о его здоровье и думать о своем будущем. Раз меня хотят сделать козлом отпущения, мне надо в суд подавать и защищаться. Но, честно говоря, я в шоковом состоянии еще и пока не определился, никаких решений нет. Будущее покажет. Я за собой вины не чувствую. Вместо меня по стечению обстоятельств мог оказаться любой человек. Выводы пускай делают следственные органы», – подытожил Арсен Кспоян.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП в городе президентского внимания произошло утром 9 октября – рухнул мост вместе с проезжающим по нему грузовым автомобилем.

По обрушившемуся мост из одного района города в другой возили детей в школу и детский сад. Причем детей перевозили централизованно – на школьных автобусах.

После происшествия в правительстве в качестве предварительной причины обрушения назвали именно проезд груженого большегрузного транспорта. Однако позднее стали озвучиваться мнения, что к ЧП могла привести его длительная эксплуатация с нарушениями или колебания от прошедшего грузового поезда с инновационными вагонами.

Расследованием причин произошедшего занимаются следственные органы – по факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

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#жизнь #здоровье #обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Правильно делает, что защищается....чё за бред? Мост из-за сороконожки мог развалиться?

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Пусть в суд подает за разбитый автомобиль.

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    Сейчас поутихнет, следственные органы "разберутся", проведут "полное всестороннее и независимое расследование" по итогам которого сделают вывод о невиновности местной власти, (типа - вчера все в бане порешали) А виноват ты и будешь, несмотря на то что депутат, тут уже -опа мэра местного и губернатора на кону - а это не шутки! Ну и племяшь твой, к тому времени выздоровеет, и прицепом пойдет. А как ты хотел, ты где живешь? А вообще повезло, что никто не погиб, тебе в первую очередь, а то уже закрыли бы.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    все проблемы от поднаехавших, чё тут надо армянам? был бы в ярЮване, и нога цела и Жашликь би кушЮшал.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Надо предложить - Пусть этот армянин мост строит за свой счет, и его простят! Пескогравий он уже привез!

  • starco

    starco
    2 часа назад

    странаворовСейчас поутихнет, следственные органы "разберутся", проведут "полное всестороннее и независимое расследование" по итогам которого сделают вывод о невиновности местной власти, (типа - вчера все в бане порешали) А виноват ты и будешь, несмотря на то что депутат, тут уже -опа мэра местного и губернатора на кону - а это не шутки! Ну и племяшь твой, к тому времени выздоровеет, и прицепом пойдет. А как ты хотел, ты где живешь? А вообще повезло, что никто не погиб, тебе в первую очередь, а то уже закрыли бы.


    Если бы каждый новый губернатор - или глава Свободного - начинал свою работу с ревизии всего, что в области или городе существует из объектов, - то последние пару лет больше ничего бы и не делали.... Есть всякие Ростехнадзора, Министерства транспорта и строительства, соответствующие муниципальные надзорные органы - они же эти путепроводы, типа, ревизируют и эксплуатируют... А на выходе - ЧП федерального масштаба. Вероятнее всего, выводы комиссии упрутся в людей, которые давным-давно покинули свои посты - так часто случается по объективным причинам. Ни нынешний губернатор, ни и.о.главы Свободного в данной ситуации крайними не останутся по одной веской причине - оба приступили к своим обязанностям тогда, когда повлиять на исход времени уже не оставалось. Слава богу, обошлось без жертв - путепровод построят новый, вот за него и будут отвечать. Константинов вообще "смертник" - ему город достался в таком состоянии, что каждый месяц что-то происходит, то с водой, то с теплом, теперь вот - с коммуникациями. Из одной проблемы - в другую. Очень хотелось бы по обрушению получить объективную информацию - есть предположение, что обрушение всё-таки вследствие неудовлетворительного содержания рухнул, перегруз (если и был) просто приблизил его кончину.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    странаворов

    Сейчас поутихнет, следственные органы "разберутся", проведут "полное всестороннее и независимое расследование" по итогам которого сделают вывод о невиновности местной власти, (типа - вчера все в бане порешали) А виноват ты и будешь, несмотря на то что депутат, тут уже -опа мэра местного и губернатора на кону - а это не шутки! Ну и племяшь твой, к тому времени выздоровеет, и прицепом пойдет. А как ты хотел, ты где живешь?



    не кошмарь бедолагу, и так он уже пересрался наверное



    А вообще повезло, что никто не погиб, тебе в первую очередь, а то уже закрыли бы.



    это да

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    да вы тут все офигели, при чем тут губер или мэр, армян загоняет почти 100тонную махину на скорости, идите учите физику. что вы хотели, этот мост не предназначен на такие нагрузки, их 80-х просто не было

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    2 часа назад

    Ну учитывая опыт российской действительности,оно так и будет. Так что нанимайте адвоката,освещайте это в СМИ, и как говорится,бог в помощь.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич, я в восторге! Напишите еще что нибудь!

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Как будто раньше по этому мосту большегрузным не ездили! Что вы несёте! Просто не следил никто действительно за этим мостом. И наверняка он бы и под автобусом с детьми провалился бы , если б поезд внизу шёл только может позже

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    да при чем тут СС, просто есть чувство справедливости, если гадить мимо унитаза, опять кремль виноват. нет уж. я конечно тот ещё тролль, но видео однозначно показало динамический удар на въезде. а губеру и мэру не позавидуешь. чаз их все клянуть будут и собак вешать. запрещать нужно эксплуатацию этих карьерников. а за Орловым, я пока особых косяков не вижу, не то что мерзким КОНярой

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    батарейка

    Как будто раньше по этому мосту большегрузным не ездили! Что вы несёте! Просто не следил никто действительно за этим мостом. И наверняка он бы и под автобусом с детьми провалился бы , если б поезд внизу шёл только может позже

    несет курица яйца, ездили большегрузы, ну вот и доездились, деффочка наверно, я же сказал, в ШКОЛУ ступай, учи Физику, експерты деревня ваша мать

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Многие уже высказывали мнение, что этот мост 1982 года постройки, возрастом в 36 лет (без кап.ремонтов!), уже кабы «дышал на ладан» и было дело лишь часа Ч. до его обвала… Мост источило Время, расшатал ежедневно (13 тысяч дней!) проходящий транспорт, тряс неистово Транссиб под ним… Немало людей, находившихся в разные время на мосту, уже вспоминали о его вольной или невольной тряске…Один автомобиль не мог обрушить такую махину, ведь известно, что в часы Пик по этому мосту одновременно (!!!) в две стороны проходило до двадцати и более разной транспортной техники… Хотя, понятно, компетентные органы, разберутся во всем до деталей, хотелось бы на это надеется…

    И еще вот о чем. Люди считают, что автомобиль был просто «последней каплей» и водитель, заехавший в тот драматический Час на мост, просто невольно взял на себя «Миссию спасения» - мост рухнул, но при этом жертв не было и это было просто невероятное ЧУДО!!! Люди должны быть, как некоторые считают, скорее благодарны водителю за то, что ценой своего здоровья он опередил уже возможную, назревшую - настоящую трагедию! Но Бог и Дева Мария оберегли свободненцев!!! Здоровья, водителю-спасителю!

  • берендей

    берендей
    54 минуты назад

    Да у моста запас прочности должен быть на 10 таких машин! Наверное, никто и не обследовал его лет 20. Какой там "динамический" удар! Тогда уж знаки нужно было ограничительные ставить и по массе, и по скорости

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    42 минуты назад

    а вот про знаки верно подмечено

  • Питерский

    Питерский
    1 минута назад

    Одна машина 50 тонн и 10 по пять тонн это большая разница...

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