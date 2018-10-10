Владелец грузовика, упавшего вместе с мостом в Свободном: из меня хотят сделать козла отпущения

Фото: Амур.инфо

Владелец большегрузного автомобиля, который упал вместе с мостом на железнодорожное полотно в Свободном, уверен, что движение его машины с грузом не могло привести к обрушению сооружения. Выяснилось, что пострадавший водитель грузовика – племянник владельца техники.

Владельцем автомобиля, который ехал по свободненскому мосту в тот момент, когда сооружение рухнуло, оказался местный предприниматель, депутат седьмого созыва городского Совета народных депутатов Свободного – Арсен Кспоян. За рулем утром 9 октября был его племянник, который около полугода назад приехал из Еревана.

Мужчина получил травмы. По официальной информации амурского минздрава, у пострадавшего перелом голени правой ноги и раздроблена стопа. По словам Арсена Кспояна, его родственнику уже сделали две операции и через несколько дней должны сделать еще одну. «Раны закроются и ступню будут собирать», – объяснил мужчина.

В злополучное утро вторника, 9 октября, водитель вез пескогравий.

«Да, он работал и возил для меня как для физического лица грузы. В тот день попросили его на машине привезти – на моем личном автомобиле – пескогравий. Возле гаражей было сыро после дождей, и попросили завезти гравий. Сейчас обсуждают, был он перегружен или нет. А я считаю, что вопрос надо ставить не так. Даже если перегруз был, допустим, могли бы оказаться на мосту две другие машины без перегруза, но общим весом, превышающим 50 тонн. Могли бы? Могли. Они бы упали, и какая разница? Вопрос надо ставить, что мост находился в таком состоянии, что обвалился. Не мог мой автомобиль полностью превышать 45-50 тонн. И это ведь не повод думать, что проехала машина в 50 тонн, и мост развалился, это же глупо. Что такое 50 тонн для моста? Просто из меня хотят сделать козла отпущения», – так рассуждает Арсен Кспоян.

Мужчина считает большим везением, что ЧП не закончилось трагедией.

«Всем повезло, просто богу надо молиться, что нет никаких жертв. Вы просто не представляете, если бы ехал в тот момент автобус с детьми или внизу шел пассажирский поезд. Вы представляете, что было бы? Нам здесь всем очень-очень повезло, что обошлось без жертв», – считает владелец грузовика.

По словам Арсена Кспояна, он до сих пор находится в шоковом состоянии после случившегося. И надеется, что следственные органы разберутся в причинах произошедшего.

«Мне надо сейчас племянника поставить на ноги. Надо думать о его здоровье и думать о своем будущем. Раз меня хотят сделать козлом отпущения, мне надо в суд подавать и защищаться. Но, честно говоря, я в шоковом состоянии еще и пока не определился, никаких решений нет. Будущее покажет. Я за собой вины не чувствую. Вместо меня по стечению обстоятельств мог оказаться любой человек. Выводы пускай делают следственные органы», – подытожил Арсен Кспоян.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП в городе президентского внимания произошло утром 9 октября – рухнул мост вместе с проезжающим по нему грузовым автомобилем.

По обрушившемуся мост из одного района города в другой возили детей в школу и детский сад. Причем детей перевозили централизованно – на школьных автобусах.

После происшествия в правительстве в качестве предварительной причины обрушения назвали именно проезд груженого большегрузного транспорта. Однако позднее стали озвучиваться мнения, что к ЧП могла привести его длительная эксплуатация с нарушениями или колебания от прошедшего грузового поезда с инновационными вагонами.

Расследованием причин произошедшего занимаются следственные органы – по факту обрушения было возбуждено уголовное дело.