Воду в батареях села Возжаевка испортят «Скунсом»

В систему отопления возжаевского гарнизона в Белогорском районе добавят реагент «Скунс». С помощью резкого, неприятного запаха реагента тепловики попытаются решить проблему несанкционированного разбора воды из системы отопления.

Решение применить специальное вещество было принято в связи с большим объемом слива горячей воды из системы теплоснабжения в гарнизоне села Возжаевки Белогорского района.

В теплоснабжающей организации «Теплоком» сообщили, что на данный период жители ДОСов сливают из системы свыше 350 кубометров воды в день. В зимний период эти объемы увеличиваются в несколько раз.

Теплоснабжающая организация заказала реагент в одной из организаций Новосибирска. Уже со следующей недели реагент пустят в работу. В гарнизоне в 17 ДОСах проживают порядка 2 500 жителей.

Реагент «Скунс-01» ранее был известен в России как БК «Пента 01». В 2017 году был проведен его ребрендинг. Им обрабатывают техническую воду с целью снижения несанкционированного слива теплоносителя и для подавления микроорганизмов, сообщает администрация Белогорского района.