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10октября
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сегодня, 15:11 6

Воду в батареях села Возжаевка испортят «Скунсом»

Воду в батареях села Возжаевка испортят «Скунсом»

В систему отопления возжаевского гарнизона в Белогорском районе добавят реагент «Скунс». С помощью резкого, неприятного запаха реагента тепловики попытаются решить проблему несанкционированного разбора воды из системы отопления.

Решение применить специальное вещество было принято в связи с большим объемом слива горячей воды из системы теплоснабжения в гарнизоне села Возжаевки Белогорского района.

В теплоснабжающей организации «Теплоком» сообщили, что на данный период жители ДОСов сливают из системы свыше 350 кубометров воды в день. В зимний период эти объемы увеличиваются в несколько раз.

Теплоснабжающая организация заказала реагент в одной из организаций Новосибирска. Уже со следующей недели реагент пустят в работу. В гарнизоне в 17 ДОСах проживают порядка 2 500 жителей.

Реагент «Скунс-01» ранее был известен в России как БК «Пента 01». В 2017 году был проведен его ребрендинг. Им обрабатывают техническую воду с целью снижения несанкционированного слива теплоносителя и для подавления микроорганизмов, сообщает администрация Белогорского района.

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Да "новичка" сразу ливаните, что бы нищеброды не мучались. Кому они нужны?

  • Злодей

    Злодей
    3 часа назад

    да большая часть Амурской области горячцю воду с радиаторов отопления берёт.

    в одной Возжаевке что ли такая проблема? в белогорске, Свободном такая же история. А что поделать? ну вот не ставили в те времена водоподогревателей и скоростников.

    Чё людям делать?

    а тут их дустами-скунсами ..... как животных каких .....

    правильно выше написали - яд сразу запускайте .... проблемы то проще так решать...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    подслушал разговор пенсионеров в магазине, один другого учил как можно сливать горячую воду. Вот таких и собираются травить. Кто копейку лишнюю на хлеб пытается сэкономить.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А в Поярково такой вопрос решили просто - ставьте счетчики и сливайте воду с оплатой.

  • Злодей

    Злодей
    1 час назад

    DimonS

    А в Поярково такой вопрос решили просто - ставьте счетчики и сливайте воду с оплатой.



    легко... можно прям так и делать ....

    а потом через 2,5 года с собирающих деньги за такую "услугу" потребовать вернуть обратно.

    и пусть в суде поставщик расскажет дивную истори о том, как горячей водой из радиаторов отопления торговал.

    по счётчикам

    сетевую воду

    по утверждённому тарифу

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Злодей

    DimonS

    А в Поярково такой вопрос решили просто - ставьте счетчики и сливайте воду с оплатой.



    легко... можно прям так и делать ....

    а потом через 2,5 года с собирающих деньги за такую "услугу" потребовать вернуть обратно.

    и пусть в суде поставщик расскажет дивную истори о том, как горячей водой из радиаторов отопления торговал.

    по счётчикам

    сетевую воду

    по утверждённому тарифу



    Можно подумать, там все, кто пользуется сетевой водой, поставили счетчики...

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