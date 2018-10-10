В Благовещенске автомобилист сбил человека в инвалидной коляске

Наезд на человека в инвалидной коляске, находившегося на проезжей части улицы Чайковского, произошел во вторник, 9 октября, около 20:30. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении МВД России по Амурской области, мужчину сбил Toyota Ipsum, пострадавший получил травмы, с места происшествия его доставили в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства наезда на инвалида.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские автомобилисты не раз жаловались, что на проезжую часть выезжает мужчина в инвалидной коляске. Его появление на дороге особенно сильно пугало водителей в темное время суток. При этом инвалида видели в разных районах города.

В начале апреля между инвалидом и таксистом произошел конфликт. При этом мужчина на коляске с ножом в руках атаковал автомобиль такси.