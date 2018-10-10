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10октября
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сегодня, 14:47 13

В Благовещенске автомобилист сбил человека в инвалидной коляске

В Благовещенске автомобилист сбил человека в инвалидной коляске

Благовещенские автоинспекторы за минувшие сутки зарегистрировали 32 ДТП. В двух пострадали люди. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном случае был ранен мальчик-пешеход. В результате второго дорожного происшествия пострадал инвалид.

Наезд на человека в инвалидной коляске, находившегося на проезжей части улицы Чайковского, произошел во вторник, 9 октября, около 20:30. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении МВД России по Амурской области, мужчину сбил Toyota Ipsum, пострадавший получил травмы, с места происшествия его доставили в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства наезда на инвалида.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские автомобилисты не раз жаловались, что на проезжую часть выезжает мужчина в инвалидной коляске. Его появление на дороге особенно сильно пугало водителей в темное время суток. При этом инвалида видели в разных районах города.

В начале апреля между инвалидом и таксистом произошел конфликт. При этом мужчина на коляске с ножом в руках атаковал автомобиль такси.

Просмотров всего: 1994

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    4 часа назад



    автомобилист сбил человека в инвалидной коляске

    .

    мужчина на коляске с ножом в руках атаковал автомобиль такси.



    файт:колясочник и автомобилисты благи. 1:1

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Реально жалко автомобилиста. Эти колясочники достали уже всех своими покатушками по дорогам...

  • Злодей

    Злодей
    4 часа назад

    Если это то вечно пьяное мудло на инвалидной коляске, которое курсирует в кварталах Чайковского-Фрунзе-Театральная-Ленина, то не лечите эту суку - сразу усыпите.

    Это чмо там ко всем под колёса в пьяном виде кидается. Уже задолбал, так и хочется выйти из машины и его же коляской его отфигачить по горбу.

    Да сразу же попадёшь вот в такие вот новости, да ещё местный инвали ды завопят - "ОБИЖАЮТ!!!!".

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Согласна со Злодеем. Достал этот урод

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    Походу чувак добился таки своего - теперь будет отдыхать в больничке.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Амурский воспитатель

    Походу чувак добился таки своего - теперь будет отдыхать в больничке.



    Ну а что?

    Кормить будут, лечить. Крыша над головой и чистая постель опять же.

    Можно попробовать с водилы еще бабла стрясти. Вполне реально, особенно если у того в машине видеорегистратора нет.

    Лежи и плюй в потолок. После выписки можно продолжить.

  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    По Чайковского интернат для инвалидов, скорее всего не повезло другому

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    на Горького -50 лет был такой колясочник. На красный дорогу переезжал пьяный. Сейчас не видно, может уже отЪездился.

  • Ser_86

    Ser_86
    3 часа назад

    В том районе "синие" колясочники уже давно и упорно к этому идут. В сумерки и ночью появляются на дороге как-будто из ниоткуда.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    секта колёс)

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Злодей

    Если это то вечно пьяное мудло на инвалидной коляске, которое курсирует в кварталах Чайковского-Фрунзе-Театральная-Ленина, то не лечите эту суку - сразу усыпите.

    Это чмо там ко всем под колёса в пьяном виде кидается. Уже задолбал, так и хочется выйти из машины и его же коляской его отфигачить по горбу.

    Да сразу же попадёшь вот в такие вот новости, да ещё местный инвали ды завопят - "ОБИЖАЮТ!!!!".



    тут надо в причинах такого разобраться, возможно в его инвалидности виноват автомобилист. и теперь он , как напьется, так кидается на машины, ищет негодяя, хочет отомстить ему. может тут имеет место быть давняя душевная травма. надо у него взять интервью, разобраться во всем как следует. может там целая организация колясочников-мстителей.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    По Чайковского постоянно колясочники ездят по дороге, в районе дома инвалидов, в магазин ездят, исключительно по дороге. В районе Тайваня в Авоську по Театральной тоже часенько пара колясочников ездит, видно оттуда же, с Чайковского. Смотрела на их езду и подумала, какие бесмтрашные. Ещё по Загородной, в районе магазина "Матрёшка" один катился в под'ем по направлению к улице Северной, тоже бесстрашный, там такой поток машин и скорости далеко не положенные 40. В общем бдительными нужно быть.

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Был такой обиженный жизнью в Белогорске,тоже на коляске по дорогам катался.Пока через дорогу не решил в темноте проползти,недополз переехали червячка.

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