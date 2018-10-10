Теплый день без дождей: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября

Фото: dogdiary.ru

В Амурской области 11 октября ночью и днем установится малооблачная погода, в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер выберет западное, юго-западное направления и разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от минус 4 до плюс 1, местами по северу будет до минус 10. Днем термометры покажут плюс 9…14, местами по северу ожидается около плюс 5.

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В Благовещенске этот день будет малооблачным, без осадков. Ветер ночью выберет северо-западное направление, днем западное и разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1, днем термометры покажут плюс 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.