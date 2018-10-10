Фото: instagram.com

Британский музыкант Оззи Осборн попал в больницу из-за порезанных пальцев – рука опухла, в ней развились две разные инфекции. Об этом рассказала супруга певца.

Жена рокера пояснила, что Осборн ударил руку о дверь и порезался. Когда появилась опухоль, они обратились в клинику, где врачи обнаружили в крови исполнителя инфекции. Медики провели операцию, но музыкант еще остается в лечебнице, ему дают антибиотики.

Певцу пришлось отменить несколько концертов. В своем Instagram он поделился своим фото из больницы. «Я не могу дождаться того, чтобы убраться отсюда. Спасибо всем замечательным докторам и медсестрам, которые заботятся обо мне», – написал он.

Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя – Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хеви-метал-группы Black Sabbath.

Фото: Mojo Magazine

Коллектив Black Sabbath является одним из основоположников хеви-метала. Группа была образована в 1968 году. В 1979-м Осборна уволили из команды из-за пьянства и наркотической зависимости. Ему удалось сделать успешную сольную карьеру, а Black Sabbath продолжили выступать с другими вокалистами. Группа несколько раз воссоединялась в оригинальном составе, за исключением барабанщика Билла Уорда. Наиболее громкое воссоединение произошло в 2010 году. В 2013-м вышел альбом «13» – первая студийная работа Black Sabbath c Оззи за 35 лет. Однако через пару лету стало известно о распаде группы, перед которым артисты отправились в прощальный тур, сообщает GFAclaims.com.