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10октября
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сегодня, 14:21 0

Амурчанина осудили за кражу в монастыре

Амурчанина осудили за кражу в монастыре
Фото: mob.travel

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который промышлял воровством. Одним из эпизодов его преступной деятельности стала кража, совершенная в мужском монастыре.

В январе текущего года мужчина украл из гостиницы по улице Текстильной 14 117 рублей. Через месяц, находясь в мужском монастыре по улице Горького, пробрался через окно в комнату, где вытащил из сумки 10 000 рублей и прихватил сотовый телефон, лежавший на столе. В том же месяце злодей обокрал соседа по гостиничному номеру в Чигирях. Из чужого кармана он вытащил деньги – 27 800 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Однако суд не нашел оснований полагать, что преступления им были совершены в силу тяжелой жизненной ситуации, на что подсудимый указал в судебном заседании.

Ранее мужчина был судим, в том числе за кражи. К тому времени, когда он снова оказался под следствием, период непогашенной судимости еще не истек. Поэтому в качестве отягчающего обстоятельства суд признал рецидив преступлений.

Благовещенск признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Всем людям, которых он обокрал, осужденный должен вернуть похищенное.

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