В Тынде построят ледовый городок на средства от зарплаты зампреда гордумы
Депутаты Тындинской городской Думы приняли изменения в местный бюджет, где предусмотрели средства на строительства ледового городка. Он появится накануне новогодних праздников на площади 25-летия БАМа, где по традиции установлена главная елка Тынды, сообщает газета «БАМ».
Средства на ледовый городок удалось изыскать за счет экономии заработной платы заместителя председателя городской Думы, который в новом созыве Думу будет работать на общественных началах. Депутаты, кстати, до сих пор не определились с тем, кто будет являться заместителем председателя городской Думы.
Торги на строительство ледового городка будут объявлены в ближайшее время.
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