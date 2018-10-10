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10октября
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сегодня, 14:09 1

В Тынде построят ледовый городок на средства от зарплаты зампреда гордумы

В Тынде построят ледовый городок на средства от зарплаты зампреда гордумы
Фото: gazeta-bam.ru

Депутаты Тындинской городской Думы приняли изменения в местный бюджет, где предусмотрели средства на строительства ледового городка. Он появится накануне новогодних праздников на площади 25-летия БАМа, где по традиции установлена главная елка Тынды, сообщает газета «БАМ».

Средства на ледовый городок удалось изыскать за счет экономии заработной платы заместителя председателя городской Думы, который в новом созыве Думу будет работать на общественных началах. Депутаты, кстати, до сих пор не определились с тем, кто будет являться заместителем председателя городской Думы.

Торги на строительство ледового городка будут объявлены в ближайшее время.

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#праздники #Тында #финансы


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Комментарии
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  • непонятно

    непонятно
    15 минут назад

    Какой-то тупой пиар от мэра Тынды.

    По факту получится хрень, а не ледовый городок. Готова поспорить

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