Архаринские депутаты предлагают штрафовать чиновников за игнорирование их запросов

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В амурском парламенте на обсуждении находится законопроект, предлагающий внести изменения в закон «Об административной ответственности в Амурской области».

Сейчас должностные лица могут быть оштрафованы, если отказываются предоставлять информацию, дают сведения в неполном или искаженном виде, не соблюдают сроки ответов на запросы депутатов Законодательного собрания. Суммы штрафов варьируются от 1 до 5 тысяч рублей.

Однако, если игнорируется запрос депутата районного или сельского совета – чиновников не наказывают.

Депутаты Архаринского райсовета предлагают восполнить этот пробел и добавить в текст закона слова: «депутата представительного органа муниципального образования Амурской области».

Инициатива появилась не случайно. Весной народные избранники узнали о грядущем сокращении медиков Архаринской больницы. Чтобы разобраться в ситуации, они создали рабочую группу и направили запросы, в том числе в министерство здравоохранения и в администрацию больницы. Ответы были не полными, и приходили с большой задержкой. Повлиять на ситуацию не получилось, сокращение произошло. С августа больница работает по новому штатному расписанию.

«Мы столкнулись с такой ситуацией, что наши полномочия фактически ничем не подтверждены, – рассказала депутат Архаринского районного Совета Елена Калинина, – если должностные лица не считают нужным ответить на запрос, дальше механизма реализации полномочий, как такового, нет. Повторный запрос не решал проблемы, потому что приближался срок сокращения работников больницы. <…> Это не дело, мы теряем по три месяца, когда нам нужны документы в течение 15 дней, потому что процедура сокращения длится два месяца». Поэтому Архаринский районный Совет предложил изменить областной закон.

Депутат надеется, что инициативу в областном парламенте поддержат, так как норма не преследует частных интересов, и дает возможность всем народным избранникам реализовывать свои полномочия. Возможно, законопроект будет рассмотрен на октябрьской сессии.