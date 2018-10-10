На месте ЧП в Свободном собираются обрушить пролет путепровода
Обновлено: 14:02
10 октября на месте ЧП в городе Свободном собираются снести третий пролет путепровода. Как сообщается в Инстаграме пресс-службы главы Свободного, снос, по предварительной информации, был намечен на 13 часов.
«Балки под мостом обвязали толстыми металлическими тросами. Подъедут два тепловоза, которые потянут их в разные стороны. В итоге опоры рухнут, и, как следствие, упадет и пролет», – пишет пресс-служба главы Свободного. Там также уточнили, что идет подготовка к сносу.
Кроме того, в Инстаграме пресс-службы сообщается, что по девятому пути начали ходить грузовые поезда.
Видео: instagram.com/presssluzhba_svb
Также отмечается, что на место происшествия заглянула любопытная коза.
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb
Просмотров всего: 830
#животные #обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт