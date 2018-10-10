На месте ЧП в Свободном собираются обрушить пролет путепровода

«Балки под мостом обвязали толстыми металлическими тросами. Подъедут два тепловоза, которые потянут их в разные стороны. В итоге опоры рухнут, и, как следствие, упадет и пролет», – пишет пресс-служба главы Свободного. Там также уточнили, что идет подготовка к сносу.

Кроме того, в Инстаграме пресс-службы сообщается, что по девятому пути начали ходить грузовые поезда.

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

Также отмечается, что на место происшествия заглянула любопытная коза.

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb