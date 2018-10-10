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10октября
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На месте ЧП в Свободном собираются обрушить пролет путепровода

На месте ЧП в Свободном собираются обрушить пролет путепровода

Обновлено: 14:02

10 октября на месте ЧП в городе Свободном собираются снести третий пролет путепровода. Как сообщается в Инстаграме пресс-службы главы Свободного, снос, по предварительной информации, был намечен на 13 часов.

«Балки под мостом обвязали толстыми металлическими тросами. Подъедут два тепловоза, которые потянут их в разные стороны. В итоге опоры рухнут, и, как следствие, упадет и пролет», – пишет пресс-служба главы Свободного. Там также уточнили, что идет подготовка к сносу.

Кроме того, в Инстаграме пресс-службы сообщается, что по девятому пути начали ходить грузовые поезда.

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

Также отмечается, что на место происшествия заглянула любопытная коза.

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Просмотров всего: 830

#животные #обрушение моста #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    44 минуты назад

    И маман с бубном

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    44 минуты назад

    И шаман с бубном

  • alex 3

    alex 3
    22 минуты назад

    на фото что за деятели стоят? руки в карманах, костюмы чистенькие-конь не валялся. Зачем они так нарядились?

  • ну вот

    ну вот
    12 минут назад

    на фотках козел фсе контролирует, ну

  • inoy

    inoy
    11 минут назад

    коза отпущения нашлась сама

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