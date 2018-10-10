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10октября
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сегодня, 13:06 1

В Приамурье суд постановил закрыть доступ к сайту с продажей дипломов

В Приамурье суд постановил закрыть доступ к сайту с продажей дипломов
Фото: vistanews.ru

В Амурской области суд постановил заблокировать доступ к интернет-сайту, где размещалась информация о продаже дипломов и аттестатов. С соответствующей инициативой выступила транспортная прокуратура.

Сковородинской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга интернета был выявлен сайт, где размещалась информация о продаже дипломов о высшем образовании и аттестатов об основном общем и среднем образовании. В связи этим Сковородинский транспортный прокурор направил в Благовещенский городской суд административное исковое заявление к Управлению Роскомнадзора по Амурской области – о признании данной информации запрещенной, понуждении к блокировке сайта.

Согласившись с доводами прокуратуры, суд в полном объеме удовлетворил ее исковые требования, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#интернет #образование #происшествия #торговля


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Комментарии
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  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    Чё ссылку на сайт не опубликовали?

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