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10октября
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сегодня, 13:09 2

74-летний житель Зеи убил слепую жену

74-летний житель Зеи убил слепую жену
Фото: radarguanambi.com.br

В Зее произошло убийство. Пожилая семейная пара находилась дома, между ними возникла ссора. 74-летний мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта решил убить 70-летнюю слепую жену.

Он взял в кухне нож и нанес ей удар в область груди. Женщина сразу скончалась.

В судебном заседании мужчина изначально не отрицал своей причастности к убийству. Однако к концу судебного следствия заявил, что сомневается в том, что совершил преступление.

Суд, проанализировав собранные по делу доказательства, с позицией подсудимого не согласился. Виновность его в убийстве была установлена. Осужденному назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Васёк

    Васёк
    1 час назад

    Что такое "задняя грудная клетка"? Сколько их всего?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А в 86 лет выйдет на свободу и опять кого-нибудь убьет.

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