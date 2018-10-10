74-летний житель Зеи убил слепую жену

Фото: radarguanambi.com.br

В Зее произошло убийство. Пожилая семейная пара находилась дома, между ними возникла ссора. 74-летний мужчина, пребывавший в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта решил убить 70-летнюю слепую жену.

Он взял в кухне нож и нанес ей удар в область груди. Женщина сразу скончалась.

В судебном заседании мужчина изначально не отрицал своей причастности к убийству. Однако к концу судебного следствия заявил, что сомневается в том, что совершил преступление.

Суд, проанализировав собранные по делу доказательства, с позицией подсудимого не согласился. Виновность его в убийстве была установлена. Осужденному назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.