«Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата на выборы главы Поярково

В Михайловском районе закончилось выдвижение кандидатов на должность главы Поярковского сельсовета. Всего выдвинуто пять кандидатов и только два из них – региональными партийными отделениями. Причем «Единой России» в этом списке нет.

Либерал-демократы выдвинули Владимира Гройсфирера, временно неработающего жителя Благовещенска. От коммунистической партии на выборы идет нынешний глава Пояркова Евгений Магаляс.

Еще три претендента выдвинулись как самовыдвиженцы: водитель Максим Борченко, временно неработающий Александр Заиченко и врач-лаборант Юрий Черемисин. Все трое живут в Пояркове.

Как сообщало Амур.инфо, выбрать главу в Пояркове должны были еще в единый день голосования – 9 сентября. Однако голосование отменили, потому что три претендента из четырех – два самовыдвиженца и один единоросс – сняли свои кандидатуры.

Новые выборы состоятся 2 декабря. Из пяти нынешних кандидатов, двое выдвигались еще в первый раз. Это действующий глава Пояркова Евгений Магаляс и самовыдвиженец Максим Борченко. Причем в прошлый раз Максим Борченко свою кандидатуру перед выборами снял. Свой поступок он оставил без комментария, сказав только, что на то были причины. Комментировать решение вновь пойти на выборы он также не стал.

Теперь все претенденты на кресло главы Пояркова должны до 18:00 22 октября сдать документы на регистрацию. Самовыдвиженцам помимо этого необходимо собрать подписи в свою поддержку. Представители партий от этой необходимости освобождены.

Как сообщало Амур.инфо, за несколько дней до сентябрьских выборов главы Пояркова Михайловская районная прокуратура обнародовала информацию о том, что действующий глава сельсовета Евгения Магаляс помогал бизнесу своих родственников. Это заключалось в том, что муниципальное предприятие заключало договоры с фирмами, которые принадлежали членам семьи главы.

В надзорном органе усмотрели в этом признаки нарушения антикоррупционного законодательства и направили представление в местный совет народных депутатов. В прокуратуре считают, что народные избранники должны были принять решение в виде отстранения Магаляса от должности ввиду утраты доверия по причине наличия конфликта интересов.

Однако совет народных депутатов позицию прокуратуры не поддержал. Депутаты посчитали доводы прокурорского представления несостоятельными и отказали в удовлетворении. Теперь в прокуратуре готовят иск в Михайловский народный суд.

«Иск о несогласии с решением совета народных депутатов. Суд должен принять решение о признании незаконным постановления либо решения о рассмотрении представления прокурора об устранении нарушений закона о противодействии коррупции, где мы возложим на депутатов ответственность рассмотреть это представление повторно и принять законное решение», – сообщили в прокуратуре Михайловского района.