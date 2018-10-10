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10октября
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сегодня, 12:39 6

Глава Свободного недоволен подготовкой объездной дороги

Глава Свободного недоволен подготовкой объездной дороги
Фото: www.instagram.com/presssluzhba_svb/

В Свободном в спешном порядке идет подготовка объездной дороги. В связи с обрушением моста без транспортного сообщения оказались центр и залинейный район. Городские власти рассчитывали, что уже 10 октября по объездной дороге смогут пойти автобусы. Однако и.о. мэра Константинов считает, что работы по ее ремонту выполняются плохо.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Свободном произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железную дорогу. По факту возбуждено уголовное дело. Из-за обрушения оказалось перекрыто железнодорожное движение. Почти отрезанными друг от друга оказались два района Свободного. Восстановлением транспортного сообщения занялись в городской администрации. И.о. главы администрации Владимир Константинов сообщил, что надеется уже 10 октября показать отремонтированный объездной путь ГИБДД, чтобы получить разрешение на движение автобусов.

Совещание в администрации 9 октября шло до двух часов ночи, сообщает пресс-служба мэрии Свободного. На нем обсуждался поиск оптимального альтернативного пути в залинейную часть города. Оперативный анализ показал, что объездные дороги, даже с учетом экстренного масштабного грейдирования, не соответствуют нормативам.

Владимир Константинов жестко указал подчиненным на плохое качество выполняемых работ и потребовал в течение 10 октября выровнять проезжую часть, устранить ямы и промоины, чтобы у водителей не было нареканий к состоянию дороги. Также необходимо немедленно запустить дополнительный автобусный маршрут, установить дорожные знаки, облегчающие навигацию для водителей и пешеходов.

Был запрещен проезд большегрузного транспорта в направлении больницы. С руководством ГИБДД решен вопрос по круглосуточному дежурству экипажей ДПС в проблемных точках.

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#обрушение моста #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сейчас то конечно))) видимость работы, переговоры надо вести с ГПЗ и Восточным о переброске бригад на устранение "ЧС" там техники полно!!!! и погода позволит еще и асфальт там уложить.

  • starco

    starco
    1 час назад

    inoy

    сейчас то конечно))) видимость работы, переговоры надо вести с ГПЗ и Восточным о переброске бригад на устранение "ЧС" там техники полно!!!! и погода позволит еще и асфальт там уложить.



    Видимость? Вчера с 13:00 техника на объездную вышла и работает, а на разборе завалов половина техники - от подрядчиков ГПЗ. Константинов с Орловым тупые же, не знают, с кем переговоры вести... Асфальт положить на объездной предлагаете в дождь, на мокрое неутрамбованное основание? А куда в это время поток направить предлагаете - по лесам и болотам - или пешком через Транссиб люди пусть ходят на работу и с работы? Давайте лучше вы будете бредить в другом месте.

  • inoy

    inoy
    56 минут назад

    почему тогда не доволен????? наверное есть решение

  • Злодей

    Злодей
    38 минут назад



    потребовал в течение 10 октября выровнять проезжую часть, устранить ямы и промоины, чтобы у водителей не было нареканий к состоянию дороги.



    вот те ребята. к которым он обращался взяли бы и дали этому контантинову лопату прям в кабинете и сказали - "раз такой умный - иди да покажи как надо, чё на жопе сидишь?".

    пока стул под задницей не загорелся, дорога устраивала ...

    и не надо старую и грусную волынку про то, что он в городе недавно, ещё не освоился и прочего .... это не оправдание.

  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    А почему дорогу называют объездной? Это же обычная дорога, не какая-то временная в связи со строительство, а обычная городская дорога в очень плохом состоянии, даже можно сказать в отвратительном. Почему за её состояние до сих пор не полетели головы чиновников?

  • Grey_cat

    Grey_cat
    4 минуты назад

    Noir

    А почему дорогу называют объездной? Это же обычная дорога, не какая-то временная в связи со строительство, а обычная городская дорога в очень плохом состоянии, даже можно сказать в отвратительном. Почему за её состояние до сих пор не полетели головы чиновников?



    "Ранее областные власти заявляли, что мост, который обрушился во вторник, восстанавливать не будут, а транспортное сообщение будет осуществляться по альтернативному маршруту. По предварительным подсчетам, строительство нового моста было оценено в 2 млрд рублей." "Обратился к первому заместителю руководителя РЖД с просьбой рассмотреть вопрос восстановить проезд автомобилей через Почтамтский железнодорожный переезд. Движение автотранспорта по нему станет альтернативной проезда в залинейную часть города", - сказал Константинов ТАСС. https://tass.ru/proisshestviya/5656324 Вот как-то так....

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