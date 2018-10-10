Глава Свободного недоволен подготовкой объездной дороги

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В Свободном в спешном порядке идет подготовка объездной дороги. В связи с обрушением моста без транспортного сообщения оказались центр и залинейный район. Городские власти рассчитывали, что уже 10 октября по объездной дороге смогут пойти автобусы. Однако и.о. мэра Константинов считает, что работы по ее ремонту выполняются плохо.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Свободном произошло обрушение пролетов автомобильного путепровода на железную дорогу. По факту возбуждено уголовное дело. Из-за обрушения оказалось перекрыто железнодорожное движение. Почти отрезанными друг от друга оказались два района Свободного. Восстановлением транспортного сообщения занялись в городской администрации. И.о. главы администрации Владимир Константинов сообщил, что надеется уже 10 октября показать отремонтированный объездной путь ГИБДД, чтобы получить разрешение на движение автобусов.

Совещание в администрации 9 октября шло до двух часов ночи, сообщает пресс-служба мэрии Свободного. На нем обсуждался поиск оптимального альтернативного пути в залинейную часть города. Оперативный анализ показал, что объездные дороги, даже с учетом экстренного масштабного грейдирования, не соответствуют нормативам.

Владимир Константинов жестко указал подчиненным на плохое качество выполняемых работ и потребовал в течение 10 октября выровнять проезжую часть, устранить ямы и промоины, чтобы у водителей не было нареканий к состоянию дороги. Также необходимо немедленно запустить дополнительный автобусный маршрут, установить дорожные знаки, облегчающие навигацию для водителей и пешеходов.

Был запрещен проезд большегрузного транспорта в направлении больницы. С руководством ГИБДД решен вопрос по круглосуточному дежурству экипажей ДПС в проблемных точках.