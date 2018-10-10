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10октября
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сегодня, 12:13 0

Переход на цифровое ТВ в России произойдет на две недели позже

Переход на цифровое ТВ в России произойдет на две недели позже
Фото: Федеральное агентство новостей

Переход с аналогового телевидения на цифровое продлен в России до середины января 2019 года. Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заверил, что у граждан теперь есть время приобрести необходимое оборудование до отключения аналога.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января», – сказал Волин в интервью газете «Известия». Он уточнил, что самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит 700–800 рублей.

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Федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года, сообщает «Коммерсант».

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» в России создают сеть цифрового эфирного телевещания. Она охватит более 98 % населения. Россия должна полностью перейти на цифровое эфирное телевещание с 1 января 2019 года. Аналоговое вещание федеральных каналов прекратится 14 или 15 января.

Как сообщало Амур.инфо, готовится к телевизионной революции и Амурская область. Но в 50 амурских поселков «цифра» так и не придет.

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#ТВ #технологии


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