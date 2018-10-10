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10октября
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сегодня, 12:02 9

В школе Сковородина ученикам накладывали еду руками (видео)

В школе Сковородина ученикам накладывали еду руками (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое, как сообщила отправительница, в школе города Сковородино. Женщина на условиях анонимности рассказала, что ученикам в учреждении накладывали еду руками.

По словам амурчанки, видео снимали 9 октября в средней школе № 3 Сковородина. В этой школе обучается ребенок женщины. Она узнала о ролике по WhatsApp. Амурчанка пояснила, что сейчас временно находится не в Сковородине, а в Благовещенске.

«Увидела это видео, была шокирована. Потом звоню ребенку, спрашиваю: "Что вы кушали?". Она говорит: "Мы рис ели с мясом. Подлив был невкусный". Я говорю: "Ну все понятно"», – отмечает женщина.

По ее сведениям, виновников уже наказали. Некоторые родители собирались жаловаться.

Созвониться с директором школы ИА «Амур.инфо» не удалось. В управлении образования администрации Сковородинского района информагентству сообщили, что знают об этом видео. «Официальной жалобы от родителей не было. И основания для рассмотрения у нас нет», – сказала собеседница, уточнив, что, если жалобы поступят, они будут разбираться в ситуации. «Это видео не является основанием для разбора», – сказали в управлении.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе областного правительства, министр образования знает об этом случае и побеседовал с главой района Алексеем Прохоровым. По словам главы, ранее нареканий на работу этой точки общепита не было. Тем не менее в этой и других школьных столовых проведут проверку.

В 2017 году в Благовещенске был похожий случай. Как сообщало Амур.инфо, в школе № 23 учащимся также накладывали еду руками. Инцидент тогда получил широкий общественный резонанс.

Просмотров всего: 1847

#происшествия #Сковородино #школа


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Комментарии
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  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    2 часа назад

    Ужас!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Управление образования, руководство, нудно наказать, это из-за их халатного отношения к работе происходят такие безобразия. Сами жрите так, раз вам нравится, а детей кормить так не моги, права не имеете!

  • Туська

    Туська
    1 час назад

    "Это видео не является основанием для разбора"-действительно, что здесь такого, ну все же и везде накладывают еду руками, ничего страшного. Да после такого видео и заявлений от родителей не надо, такое чувство в школе не детям еду накладывают и свиньям, вообще обнаглели!

  • Туська

    Туська
    1 час назад

    "Это видео не является основанием для разбора"-действительно, что здесь такого, ну все же и везде накладывают еду руками, ничего страшного. Да после такого видео и заявлений от родителей не надо, такое чувство в школе не детям еду накладывают и свиньям, вообще обнаглели!

  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    1 час назад

    О Сковородине я прочитал на АмурИнфе

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И окажется что видео снято лет пять назад в какой-то колонии...

  • Каролина 2017

    Каролина 2017
    1 час назад

    Школьные столовые - это беда!!! Мои дети отказываются туда вообще ходить, потому что есть невозможно!!! Такое ощущение, что готовят не для того, чтобы детей накормить, а чтобы чьих-то свиней откармливать! К сожалению, всем плевать на то, что дети голодные. Зато радуются, что ввели, электронную систему расчетов. Да кому она нужна, если то, что эти "повара" накашеварят есть нельзя!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А что САМИ проверку провести не в состоянии?!! Всё НОРМАЛЬНО?!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Не дай бог узнают, что и готовят еду тоже руками.

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