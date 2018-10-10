В школе Сковородина ученикам накладывали еду руками (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое, как сообщила отправительница, в школе города Сковородино. Женщина на условиях анонимности рассказала, что ученикам в учреждении накладывали еду руками.

По словам амурчанки, видео снимали 9 октября в средней школе № 3 Сковородина. В этой школе обучается ребенок женщины. Она узнала о ролике по WhatsApp. Амурчанка пояснила, что сейчас временно находится не в Сковородине, а в Благовещенске.

«Увидела это видео, была шокирована. Потом звоню ребенку, спрашиваю: "Что вы кушали?". Она говорит: "Мы рис ели с мясом. Подлив был невкусный". Я говорю: "Ну все понятно"», – отмечает женщина.

По ее сведениям, виновников уже наказали. Некоторые родители собирались жаловаться.

Созвониться с директором школы ИА «Амур.инфо» не удалось. В управлении образования администрации Сковородинского района информагентству сообщили, что знают об этом видео. «Официальной жалобы от родителей не было. И основания для рассмотрения у нас нет», – сказала собеседница, уточнив, что, если жалобы поступят, они будут разбираться в ситуации. «Это видео не является основанием для разбора», – сказали в управлении.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе областного правительства, министр образования знает об этом случае и побеседовал с главой района Алексеем Прохоровым. По словам главы, ранее нареканий на работу этой точки общепита не было. Тем не менее в этой и других школьных столовых проведут проверку.

В 2017 году в Благовещенске был похожий случай. Как сообщало Амур.инфо, в школе № 23 учащимся также накладывали еду руками. Инцидент тогда получил широкий общественный резонанс.