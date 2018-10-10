В администрации Тынды вместо комитетов появились управления

Фото: gazeta-bam.ru

Мэр Тынды Марина Михайлова представила проект новой структуры городской администрации. В ней по-прежнему останется три заместителя мэра, но сфера их деятельности изменится. Комитеты будут заменены на управления, структура которых также претерпит изменения.

Утверждение новой структуры прошло во вторник, 9 октября, на внеочередном заседании Тындинской городской Думы. Из 20 избранных депутатов в заседании приняли участие 17, сообщает газета «БАМ».

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В своем выступлении Марина Михайлова пояснила, что у местных властей много задач, которые пока не были отражены в структуре администрации. Кроме того, команда Марины Михайловой, которую она назвала сразу после победы на выборах мэра города, так и не может приступить к работе. Заместители прежнего главы до сих пор исполняют свои обязанности, так как они не уходят в отставку с предыдущим руководителем.

В новой структуре администрации Тынды останется также три ставки заместителей главы. Ранее первый заместитель отвечал за вопросы ЖКХ, в новой структуре он будет курировать стратегическое планирование, экономику и финансы. Еще один из заместителей будет отвечать за вопросы социальной сферы и реализацию общественных инициатив. Третий – будет ведать вопросами жизнеобеспечения городского хозяйства, благоустройства и градостроительства и возглавлять управление городского хозяйства и благоустройства.

Вместо комитетов в мэрии появятся управления. Комитет по физической культуре и спорту и комитет по делам молодежи объединят в управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. Комитет по управлению муниципальным имуществом переименуют в управление муниципального имущества и земельных отношений. Комитет по культуре переименован в управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела, управление образования – в управление образования и социально-правовой защиты детства, финансовое управление – в управление финансов и налоговой политики.

В структуре администрации Тынды появится управление городского хозяйства и благоустройства. Это структурное подразделение со статусом юридического лица родилось из существующих ранее отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики и сектора жилищной политики.

Ставку управляющего делами ликвидируют. Теперь эти функции будет нести руководитель аппарата администрации города.

Без права самостоятельного юридического лица, но в статусе управлений в новой структуре администрации представлены управление муниципальной службы, контроля, организационного обеспечения и кадровой работы и управление стратегического планирования, развития предпринимательства и потребительского рынка.

Не все народные избранники поддержали новую структуру администрации Тынды. Депутата Евгения Черенкова интересовал вопрос, в какую сумму городскому бюджету обойдутся предложенные преобразования. Депутаты от ЛДПР и «Единой России» воздержались от голосования, а фракция КПРФ в полном составе поддержала предложенные изменения структуры администрации.