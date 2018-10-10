Alibaba, eBay, Ozone: онлайн-гиганты поделятся с амурскими бизнесменами секретами интернет-торговли

Фото: globeconfreight.com

Третий Амурский экономический форум состоится в Благовещенске 20 октября. Подготовку к мероприятию уже начали городские власти. Мэр Валентина Калита подписала соответствующее постановление. Форум пройдет в зале Амурской областной филармонии. Площадка рассчитана на 570 мест.

Организаторы рекомендуют предпринимателям заранее зарегистрироваться на сайте центра международного сотрудничества mpmcms.ru/aef. Участие в мероприятии бесплатное. Спикерами амурского форума станут представители руководства Alibaba, eBay, Ozone.

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ИА «Амур.инфо» о мероприятии рассказал Максим Ноженкин, руководитель международного отдела Центра международного сотрудничества, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Благовещенской городской Думы.

«Для участия в форуме нам удалось привлечь представителей всемирно известных компаний. В том числе и потому, что данный форум имеет международный статус. К нам прибывают гости как из-за рубежа, так и из федеральных ведомств и министерств. Благовещенск и Амурская область обладают хорошими перспективами развития именно электронной коммерции и вообще транзитной торговли. Уже в ближайшее время будет открыт мост через Амур, и интернет-магазины смогут в полной мере использовать этот международный инфраструктурный объект для доставки грузов, посылок, товаров.

Alibaba, eBay, Ozone – эти онлайн гиганты известны по всему миру. Была проделана большая работа по организации спикеров такого уровня. Для этого мы связывались с организаторами подобных форумов в России, например, Synergy Global Forum, которые помогали нам, в том числе и в решении организационных вопросов», – сказал он.

Третий форум посвящен электронной коммерции. Это продиктовано потребностью самих предпринимателей. По данным организаторов, количество торговых операций через онлайн-площадки увеличивается в геометрической прогрессии. Амурские предприниматели постоянно интересуются, как предлагать и продвигать свой товар через интернет и социальные сети.

На форуме спикеры будут делиться практическими знаниями в области маркетинга, логистики, контекстной рекламы. Расскажут, как представить свой товар и услуги на китайских и других иностранных площадках.

Польза от проведения Амурского экономического форума огромна. «Все предприниматели, работающие в сфере онлайн-торговли, являются субъектами экономической деятельности. Если они развиваются и их становится больше, значит, появляются новые рабочие места, растет оборот денежной массы в регионе, а наш город, благодаря онлайн-предпринимателям становится логистическим узлом, дополнительно развиваются и сопутствующие сектора экономики», – считает Максим Ноженкин.