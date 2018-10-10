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10октября
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Министр транспорта Приамурья: мост через Зею в Благовещенске пригоден для эксплуатации

Министр транспорта Приамурья: мост через Зею в Благовещенске пригоден для эксплуатации

Министр транспорта и строительства Александр Зеленин заявил, что мост через Зею в Благовещенске пригоден для эксплуатации, но требует текущего ремонта. О состоянии конструкции заговорили вновь в свете событий в Свободном, где 9 октября рухнул путепровод. Говоря о состоянии моста в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске», министр ссылается на заключение экспертов, которые проводили обследование.

Кроме того, министр озвучил, что строительство второго моста через Зею может начаться раньше запланированных сроков.

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«Проект есть. На сегодняшний день мы контрактуемся на проведение ценового и технологического аудита. До конца года мы его пройдем. В программе начало строительства данного сооружения стоит на 2021 год, но мы предпринимаем достаточно серьезные усилия, чтобы его начать раньше», – проинформировал министр транспорта и строительства Приамурья.

Строительство действующего моста через Зею возле Благовещенска началось в 1976 году. В эксплуатацию он был введен в 1981 году. За 37 лет сооружение ни разу не ремонтировалось капитально. Кроме того, вовремя не проводилось обследование. Летом 2018 года была проведена инспекция – впервые за 16 лет, тогда как делать это нужно один раз в 10 лет – таковы методические рекомендации Росавтодора.

Окончательные результаты предпроектного обследования в благовещенской администрации пока не обнародовали, так как подрядчик – челябинская компания – делала работу над ошибками в подготовленном научно-техническом отчете.

Строительство второго моста через Зею входит в программу капиталоемких мероприятий, которые позволят разгрузить дорожную сеть города. Об этом также сказал Александр Зеленин в эфире «Эха».

Помимо возведения новой конструкции, первоочередными пунктами упомянутой программы входят также проектирование путепровода через железнодорожные пути с улицы Пионерской на улицу 50-летия Октября в районе КПП. Заняться подготовкой проекта должны уже в 2019 году. По словам министра, на подготовку проекта понадобится не менее 9 месяцев, и еще не менее двух лет уйдет на его реализацию. Александр Зеленин рассказал, что для претворения проекта в жизнь уже есть поддержка и договоренности.

Также в ближайшей перспективе ремонт по улице Промышленной Благовещенска, которую хотят связать с улицей Кантемирова.

Кроме того, в планах у министерства разгрузить Новотроицкое шоссе прямым сообщением с селом Чигири. Говоря о микрорайоне, Александр Зеленин упомянул начатый ремонт улицы Василенко в районе тепличного комбината. В текущем году собираются отремонтировать 300 метров дорожного полотна. В 2019 году ремонтные мероприятия будут продолжены. В общей сложности привести в порядок должны 2,3 километра дороги.

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#областная власть #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    если требует ремонта то чего вы ждёте?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    ну правильно, он же еще не упал...

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад



    Обследование автомобильного моста в Благовещенске проводит компания ООО «Архитектурно-строительная компания» из города Магнитогорска Челябинской области, которая выиграла соответствующий аукцион. Стоимость работ по итогам аукциона составила 1 миллион 60 тысяч рублей.



    я так, ради интереса, вернее из за суммы, затраченной на обследование моста (черезчур занижена для такого объекта) полез посмотреть, что там за фирма то.

    глянул - ни сайта своего, ни здания своего, офис № 99 .

    и Министр ссылается на их заключение?

    Это совсем шутка такая? Господин Министр, да эта фирма завтра "свинтит" потихой и у вас на рубках будет пачка мукулатуры.

    и таки в свидетельстве о СРО у них стоит допуск "Кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии" - я конечно не строитель ни разу. но всё1таки всегда считал многокилометровый мост через реку всётаки технически сложным в плане выполнения.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Интересно было бы посмотреть, кто делал заключения по Земному мосту, какая фирма?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    слышалди. в курсе.. то тяж внизу моста отвалившийся, то балка лопнула.. в Свободном тоже, поди, можно было эксплуатировать но вот взял, и рухнул..

  • Абрахман

    Абрахман
    2 часа назад

    Прощай лесное хозяйство АО. Алексей вернулся, добьет до конца

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Ну вот, хотя бы ответа дождались. А балку то будут ремонтировать? Или, итак сойдёт?

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    А где в районе КПП между Пионерской и 50 Лет есть ж/д пути??

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Зато НИКОМУ не нужную (за исключением отдельных личностей, ради пиара) канатную дорогу в Хэйхэ, запланировали на апрель 2019... Интересно, в случае чего (пусть ещё прослужит лет 100 (!!!)), какая первоочередная причина будет названа?

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