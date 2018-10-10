Министр транспорта Приамурья: мост через Зею в Благовещенске пригоден для эксплуатации
Министр транспорта и строительства Александр Зеленин заявил, что мост через Зею в Благовещенске пригоден для эксплуатации, но требует текущего ремонта. О состоянии конструкции заговорили вновь в свете событий в Свободном, где 9 октября рухнул путепровод. Говоря о состоянии моста в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске», министр ссылается на заключение экспертов, которые проводили обследование.
Кроме того, министр озвучил, что строительство второго моста через Зею может начаться раньше запланированных сроков.
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«Проект есть. На сегодняшний день мы контрактуемся на проведение ценового и технологического аудита. До конца года мы его пройдем. В программе начало строительства данного сооружения стоит на 2021 год, но мы предпринимаем достаточно серьезные усилия, чтобы его начать раньше», – проинформировал министр транспорта и строительства Приамурья.
Строительство действующего моста через Зею возле Благовещенска началось в 1976 году. В эксплуатацию он был введен в 1981 году. За 37 лет сооружение ни разу не ремонтировалось капитально. Кроме того, вовремя не проводилось обследование. Летом 2018 года была проведена инспекция – впервые за 16 лет, тогда как делать это нужно один раз в 10 лет – таковы методические рекомендации Росавтодора.
Окончательные результаты предпроектного обследования в благовещенской администрации пока не обнародовали, так как подрядчик – челябинская компания – делала работу над ошибками в подготовленном научно-техническом отчете.
Строительство второго моста через Зею входит в программу капиталоемких мероприятий, которые позволят разгрузить дорожную сеть города. Об этом также сказал Александр Зеленин в эфире «Эха».
Помимо возведения новой конструкции, первоочередными пунктами упомянутой программы входят также проектирование путепровода через железнодорожные пути с улицы Пионерской на улицу 50-летия Октября в районе КПП. Заняться подготовкой проекта должны уже в 2019 году. По словам министра, на подготовку проекта понадобится не менее 9 месяцев, и еще не менее двух лет уйдет на его реализацию. Александр Зеленин рассказал, что для претворения проекта в жизнь уже есть поддержка и договоренности.
Также в ближайшей перспективе ремонт по улице Промышленной Благовещенска, которую хотят связать с улицей Кантемирова.
Кроме того, в планах у министерства разгрузить Новотроицкое шоссе прямым сообщением с селом Чигири. Говоря о микрорайоне, Александр Зеленин упомянул начатый ремонт улицы Василенко в районе тепличного комбината. В текущем году собираются отремонтировать 300 метров дорожного полотна. В 2019 году ремонтные мероприятия будут продолжены. В общей сложности привести в порядок должны 2,3 километра дороги.
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