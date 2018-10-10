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10октября
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сегодня, 11:25 6

К обрушению моста в Свободном могла привести его длительная эксплуатация с нарушениями

К обрушению моста в Свободном могла привести его длительная эксплуатация с нарушениями

Автомобильный мост, два пролета которого обрушились на железнодорожные пути в Свободном, мог долгое время эксплуатироваться с нарушениями. Такое мнение высказал главный инженер ООО «Мостовик» (Санкт-Петербург), специализирующегося на обследовании мостов, Дмитрий Степанов.

На фотографиях с места происшествия видно, что по ригелю идет трещина, которая является следствием коррозии.

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«Я внимательно просмотрел фотографии с места, и на них видно, что по ригелю (несущий линейный элемент моста – прим. ТАСС) идет трещина, которая является следствием коррозии, а значит, вода стекала на него прямо с моста. Вероятно, сооружение длительное время эксплуатировалось с нарушениями. В 2013 году там было введено ограничение скорости, что обычно делается как раз с учетом ухудшающихся характеристик моста. У меня нет данных по весовому ограничению на этом участке, но оно тоже наверняка было введено позже», – передает ТАСС слова Дмитрия Степанова.

Он добавил, что грузовик, под которым обрушились пролеты автомобильного виадука, на вид весил около 50 тонн.

Просмотров всего: 1353

#обрушение моста #Свободный #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • legoru

    legoru
    2 часа назад



    В 2013 году там было введено ограничение скорости



    Эта фраза означает только то, что автор данной реплики открыл гугло-карты и на снимке 2013 года (который доступен в режиме просмотра улиц) увидел знаки "обгон запрещен" и "ограничение скорости 40 км/ч", установленные на ближайшем перекрестке. Мы тоже вчера озадачились вопросом, было ли установлено на этом мосту ограничение по весу, но увидели только эти знаки, а более свежих снимков данной местности в интернете не нашли.

    Поэтому:

    1) не факт, что ограничение скорости было введено в 2013 году - для подобных утверждений необходимо поднимать архивы решений по ОДД;

    2) не факт, что введение ограничения скорости связано с ухудшением характеристик моста, более вероятным мотивом его введения представляется признание этого участка особо опасным для движения;

    3) не факт, что весовое ограничение на мосту вообще вводилось;

    4) измерение веса грузовика по его виду оставляем на совести эксперта.

    Впрочем, все вышесказанное не отрицает тезиса о возможной "эксплуатации с нарушениями", а говорит исключительно о компетенции эксперта.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    На вид весил около 50 тонн... А проверяли годности к эксплуатации, видимо, на глаз...

  • heoru

    heoru
    1 час назад

    Да экспертище !!! Это просто фурор

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    53 минуты назад

    Чем дальше слежу за новостями по мосту, тем смешнее становится.

    Ну как, и смешно, и грустно.

  • Noir

    Noir
    13 минут назад

    Амурский воспитатель

    Чем дальше слежу за новостями по мосту, тем смешнее становится. Ну как, и смешно, и грустно.



    Виновных ищут, каждый как может оправдывается.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    4 минуты назад

    А Че откуда? Она Утонула?

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