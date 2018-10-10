К обрушению моста в Свободном могла привести его длительная эксплуатация с нарушениями

На фотографиях с места происшествия видно, что по ригелю идет трещина, которая является следствием коррозии.

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«Я внимательно просмотрел фотографии с места, и на них видно, что по ригелю (несущий линейный элемент моста – прим. ТАСС) идет трещина, которая является следствием коррозии, а значит, вода стекала на него прямо с моста. Вероятно, сооружение длительное время эксплуатировалось с нарушениями. В 2013 году там было введено ограничение скорости, что обычно делается как раз с учетом ухудшающихся характеристик моста. У меня нет данных по весовому ограничению на этом участке, но оно тоже наверняка было введено позже», – передает ТАСС слова Дмитрия Степанова.

Он добавил, что грузовик, под которым обрушились пролеты автомобильного виадука, на вид весил около 50 тонн.