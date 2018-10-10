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10октября
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сегодня, 11:02 1

СМИ: «Метеор-М» не готов для запуска с космодрома Восточный

СМИ: «Метеор-М» не готов для запуска с космодрома Восточный
Фото: 3dnews.ru

В федеральных СМИ вновь появилась информация о том, что запуск с космодрома Восточный спутника Росгидромета «Метеор-М» отложен. Пуск аппарата состоится не раньше апреля 2019 года.

Спутник выведет на орбиту ракета «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат». Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году, пишет РИА Новости 9 октября со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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Собеседник агентства напомнил, что изначально «Метеор-М» планировалось отправить в космос в конце 2018 года, еще до запуска спутников «Канопус-В». Но из-за неготовности «Метеора-М» старт отложили на 2019 год без указания конкретных сроков. Перенос вызвала не произведенная вовремя поставка предприятию-производителю (ВНИИЭМ) комплектующих компании «Российские космические системы».

Ранее сообщалось, что очередной старт с Восточного планируется на 25 декабря 2018 года. На орбиту выйдут два спутника «Канопус-В».

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году планируется провести не менее пяти стартов. Названия аппаратов и сроки запусков он не уточнил.

Метеорологический спутник «Метеор-М» номер 2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере.

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Комментарии
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  • Николай Ставрогин

    Николай Ставрогин
    1 час назад

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