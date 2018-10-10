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10октября
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сегодня, 11:06 0

В Благовещенске откроется шестой сезон «"Возрождение" в музее»

В Благовещенске откроется шестой сезон «

Амурский камерный хор «Возрождение» готовится к новому сезону популярного проекта «"Возрождение" в музее». Шестой сезон откроется в пятницу, 12 октября, в Амурском краеведческом музее.

Хоровая капелла «Возрождение» под управлением художественного руководителя и дирижера Елены Беляевой готовит новую программу. Она называется «Колыбель русского хора». 12 октября зрители, которые к 19 часам придут в музей, услышат музыку композиторов Санкт-Петербурга.

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«Это город великой истории русской, музыкальной культуры, он полон музыкальных противоречий. Новая программа – для музыкальных интеллектуалов. В ней звучат и стихи поэтов Серебряного века, и японская поэзия, и даже стихи Катулла на латинском языке будут в музыкальных произведениях композиторов Санкт-Петербурга. Почему концерт называется "Колыбель русского хора", потому что первый профессиональный хор появился именно в Санкт-Петербурге», – рассказала Елена Беляева.

В программе около 20 произведений. Прозвучат премьеры, произведения современных молодых авторов, но и любителям классики будет чему порадоваться.

Билеты на концерт продаются в кассе Амурского областного краеведческого музея. Стоимость – 400 рублей. Узнать о наличии билетов можно по телефону: (4162) 52-24-14.

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#концерты #культура


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