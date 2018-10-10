«Отравители» Скрипалей Петров и Боширов – простые туристы: обзор прессы

Фото: scoopnest.com

О различиях бедных в России и США; о том, хочет ли Китай купить Россию; как питаются амурские семьи об этом пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

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В «АиФ» ваш взгляд явно споткнется о заголовок «Чем отличается бедность в России и США». В поисках ответа прочел заметку, из которой узнал, что и там, и там уровень бедности одинаков – плюс-минус 13 %. А читая дальше, понял, что лучше быть бедным в Америке, чем у нас (богатым-то, наверное, везде быть хорошо). Просто для сравнения: у нас прожиточный минимум – 10 444 рубля, а в штатах – под 70 тысяч (если переводить на наши деньги). Американец считается бедным, если у него нет компьютера, интернета, мобильника и прочих современных благ. А в России… Ну, чтобы не упоминать слова «штаны», предлагаю перейти к другим материалам.

Также в номере

Почему еще стоит взять в руки еженедельник «АиФ». Вы узнаете, чем может обернуться для нас мусорная реформа (не секрет, что отходы пожирают уже целые города). Вместе с газетой ответите на вопрос: «Можно ли очистить страну от мусора, не очищая карманы ее граждан?» Правда, тем, кто газету не успеет купить, тут же и поясню, что карманы граждан для того и существуют, чтобы их очищали!

Еще газета разъясняет, «Хочет ли Китай купить Россию». Однако вы и без разъяснений многое знаете сами. Например, зачем тратить деньги на то, что можно взять и без денег.

И в очередной раз пишут о том, что Петров и Боширов, которых англичане считают отравителями Скрипалей, – на самом деле простые туристы Петров и Боширов. А их настоящие фамилии и звания не сообщаются, что позволяет мне завершить чтение этого издания и приступить к другому.

Вам статья

В «Телепорте» обратите внимание на публикацию «Газеты не умирают». Поскольку эта тема вполне объяснимо близка и мне, изучил написанное в первую очередь. Здесь рассказывается о продавце печатных СМИ Анджеле Пазюн. Стаж ее в этом качестве – 15 лет! Всех своих покупателей она знает в лицо, может по первому взгляду определить настроение и очень ценит общение с людьми. Заодно узнаете, что у продавцов газетных киосков только один выходной день – это 1 января (что справедливо: вам когда-нибудь удавалось после новогодней ночи прочесть хоть один, даже самый крупный заголовок?!) и что газетный рынок хоть и оскудел, но еще жив.

И слава богу, подумал я и, успокоенный, продолжаю обзор.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» зачитался материалом под рубрикой «Испытано на себе», где речь идет о вполне обыденной на первый взгляд теме – о даче. Нет-нет, не о той даче, где бассейн, шашлык и пиво, пиво, пиво. Речь о той, которую по-прежнему в наших краях называют «сады». Написано интересно, со знанием дела про всяких червячков, бурьян и гопников, которых не останавливают ни замки, ни заборы. Казалось бы, на кой обзаводиться дачей, коль скоро в магазине полно всякого овоща?!

Ответ ищите в «Моей Мадонне», от себя добавлю, что вполне с этим ответом солидарен: я ведь его уже знаю.

Также в номере

Много еще интересного в популярном еженедельнике, например, можно узнать, как питаются амурские семьи. А питаются так: меньше ели сахара и рыбы, зато больше мяса и яиц.

Еще я не пропустил зарисовок о симпатичных достойных людях – кондукторе Надежде Коломыциной (между прочим, она выдает только «счастливые» билеты!) и благовещенце по имени Октябрь, который родился совсем не в октябре.

Ну а читателей-мужчин, безусловно, заинтересуют советы, как очистить печень. (Со знанием дела замечу, что засорять ее приятнее).

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда». Признайтесь, вы и без моих советов ее прочитаете. Но пока вы не дошли до киоска (где знакомый продавец с ходу определит ваше настроение), расскажу о самом-самом. Например, узнаете, что страна запросто сэкономит десятки миллиардов, пересадив чиновников на такси. Но представить это трудно.

Еще в главных темах – повышение цен на коньяк и водку. Тут же пишут о повышении возраста, с которого можно будет покупать алкоголь. И это логично: не у каждого школьника хватит денег на спиртное, после повышения цен.

Хитом сегодняшнего газетного сезона считаю маленькую заметулечку о том, как муж ежевечерне звонит жене и предлагает сходить в кино, после чего оба – и муж, и жена – смеются: муж осужден на 10 лет строгого режима.

Воистину, юморист.