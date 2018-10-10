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10октября
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сегодня, 10:48 0

Мужчина продает квартиру, где живет его мать

Мужчина продает квартиру, где живет его мать
Фото: SONNIK.RU

Житель Москвы выставил на продажу квартиру, в которой прописана и проживает его 82-летняя мать. Сам он, являясь собственником жилья, живет в Эквадоре с женой и ребенком.

Пенсионерка обращалась в суды, но проиграла. Несколько лет назад пожилая женщина была больна, поэтому попросила сына приватизировать квартиру и записать на себя. Она получила жилье от строительного предприятия, на котором трудилась. Позже пенсионерка поправилась, а сын женился и уехал, продав большую часть имущества.

«Они [сын и его супруга] не работают. Живут на деньги, которые получили от продажи дачи, которую якобы для меня построили, от продажи квартиры жены. Теперь вот, наверное, те деньги проели, нужно эту продать срочно», – рассказывает женщина.

Она говорит, что ее постоянно тревожат потенциальные покупатели, которые просят осмотреть жилье. Летом она уезжает в деревню, но зимой возвращается в квартиру, так как сельская изба не отапливается.

Юристы отмечают, что жилая площадь «с обременением» интересна, прежде всего, «черным риелторам», однако могут найтись те, которые, приобретя ее, оставят пожилую женщину в покое. Они добавляют, что в законодательстве на этот счет существуют значительные недочеты, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #происшествия


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