В Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге
9 октября в Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге. На 7 290-м километре на перегоне Сковородино – Горелый Забайкальской железной дороги, на нечетном пути, произошел сход тележки одного из вагонов поезда.
Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, это грузовой поезд № 2541, состоит из 87 вагонов. Габарит пути нарушен не был, движение на данном участке временно осуществлялось по четному, не поврежденному пути.
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Затем тележка при помощи гидравлического оборудования была поставлена на рельсы. Движение на участке восстановили в полном объеме.
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