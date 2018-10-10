Фото: ru.sputniknewslv.com

9 октября в Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге. На 7 290-м километре на перегоне Сковородино – Горелый Забайкальской железной дороги, на нечетном пути, произошел сход тележки одного из вагонов поезда.

Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, это грузовой поезд № 2541, состоит из 87 вагонов. Габарит пути нарушен не был, движение на данном участке временно осуществлялось по четному, не поврежденному пути.

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Затем тележка при помощи гидравлического оборудования была поставлена на рельсы. Движение на участке восстановили в полном объеме.