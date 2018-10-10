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10октября
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сегодня, 10:43 1

В Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге

В Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге
Фото: ru.sputniknewslv.com

9 октября в Сковородинском районе случилось происшествие на железной дороге. На 7 290-м километре на перегоне Сковородино – Горелый Забайкальской железной дороги, на нечетном пути, произошел сход тележки одного из вагонов поезда.

Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, это грузовой поезд № 2541, состоит из 87 вагонов. Габарит пути нарушен не был, движение на данном участке временно осуществлялось по четному, не поврежденному пути.

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Затем тележка при помощи гидравлического оборудования была поставлена на рельсы. Движение на участке восстановили в полном объеме.

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#происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    судя по всему на область напали чудо-поезда терминаторы. действуют избирательно, первым объектом выбрали мост именно в Свободном, символически показывая, что свобода упала. действуют поодиночке, либо в паре с грузовиками-десептиконами. вчерашний хово не смог трансформироваться из-за китайской сборки и полного кузова песка. на обратном пути поезда запланировано разрушение второй части моста. готовьте камеры для записи. о таких вагонах Путин в следующем выступлении расскажет, как о новейшем виде вооружения. это вам не ракета с атомным двигателем над просторами атлантики.

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