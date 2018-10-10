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При пожаре в Свободном пострадал мужчина

При пожаре в Свободном пострадал мужчина
Фото: izvmor.ru

8 октября в городе Свободном горел частный дом. Во время пожара пострадал мужчина.

Пожар произошел в вечернее время: загорелся частный двухквартирный жилой дом на улице Дзержинского. Силы пожарно-спасательной части № 5 Свободного в составе 4 человек и 1 единицы техники, были на месте через 5 минут. Из одной квартиры в доме шел густой дым. В течение 5 минут открытое горение было ликвидировано.

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На месте происшествия мужчина получил ожоги рук 1-2 степени. Пострадавший был доставлен в Свободненскую городскую больницу.

В результате пожара в квартире повреждены пол и стены на площади 15 квадратных метров. Соседнюю квартиру от распространения огня пожарные защитили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #Свободный


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